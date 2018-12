Saint Sylvestre – Le réveillon en famille très prisé

Pour fêter l’arrivée de l’année 2019, beaucoup ont décidé de rester chez eux, en famille. Le prix d’entrée aux soirées dépasse largement leurs moyens.

Le gérant d’une salle de réception à proximité de la ville d’Antananarivo a fait tout pour convaincre un chef de famille qui a demandé des informations sur le réveillon de la Saint Sylvestre dans cet espace, à venir à leur fête. « Promettez-moi que vous allez venir. Nous vous assurons une très belle ambiance avec les artistes que nous avons invités et notre menu est très varié. Vous n’allez pas regretter », lance-t-il. Apparemment, les places réservées à la veille du jour J sont encore rares. Malheureusement, son interlocuteur ne répondra pas à son invitation.

Cet homme s’est résolu d’accueillir l’année 2019 chez lui, en famille, à la fin de cette discussion téléphonique. «Le prix d’entrée de 100 000 ariary par personne est au dessus de notre budget. Nous sommes six à la maison. Soit on y va ensemble, soit on reste tous à la maison », répond-t-il. Ce 100 000 ariary est, pourtant, l’un des plus bas tarifs proposés par la plupart des grands espaces et hôtels qui organisent le réveillon du Nouvel an. Rares sont ceux qui proposent des tarifs de 50 000 ariary. Chez certains, le PAF est de 140 000 ariary, 150 000 ariary voire plus. Le demi-tarif, pour enfant, est de 70 000 ariary.

D’autres destinations

Beaucoup ont décidé de rester chez eux, cette nuit, pour une fête à la maison et en famille. « Nous avons déjà fait une dépense colossale dans l’achat des jouets des enfants à la fête de la Nativité. On doit serrer les ceintures, maintenant. On va rester à la maison et préparer quelques choses à manger et à boire pour attendre le Nouvel an. Après minuit, on va dormir », raconte Haingomalala, une mère de famille. Cette dernière prévoit de dépenser autour de 40 000 ariary pour cette petite fête. D’autres ont de plus gros budget.

« Il y aura à peu près vingt personnes à la maison, demain. Je crois que la somme de 200 000 ariary suffira pour acheter des boissons et des amuse-bouche pour ce petit monde », souligne un autre chef de famille habitant à Ampasamadinika. Pour cette famille, la soirée sera marquée par des jeux de cartes, de dominos, du karaoké, de la danse.

L’église est aussi une autre destination qui intéresse des habitants de la capitale. Certains ont déjà fait le programme d’y aller cette nuit de la Saint Sylvestre. D’autres personnes n’ont rien prévu pour cette soirée. « Je vais certainement dormir, comme chaque année. On fera la fête le 1er janvier, en préparant un bon plat. Nous allons acheter une dinde ou une oie pour cela. Cela dépendra de notre budget, vu qu’une dinde s’achète à 130 000 ariary tandis qu’une oie est vendue à 60 000 ariary», indique une autre mère de famille. Il y a plusieurs destinations à explorer pour ceux qui veulent célébrer l’arrivée de l’année 2019 et ceux qui ne se sont pas encore décidés.