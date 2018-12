Rugby – Océan Indien -Cosfa et FTM assoiffés du titre

Les six meilleurs clubs de la région se donnent rendez-vous à partir du mois de mars 2019. Madagascar abritera la phase finale en avril.

Nos porte-fanions en quête de meilleurs résultats. La Grande île sera représentée par les mêmes équipes que sont Cosfa et FTM à la prochaine Coupe des clubs champions de l’océan Indien de rugby l’an prochain. Cosfa, champion national en titre et FT Manjakaray défendront les couleurs malgaches à ce rendez-vous régional baptisé « Top 6 » depuis l’an passé. Le coup d’envoi de cette deuxième édition qui regroupe les six meilleurs clubs de la région sera lancé début mars. «La formule de la phase éliminatoire sera modifiée. Elle se jouera en aller simple au lieu d’aller et retour comme la précédente édition. Le but de la modification est d’éviter la lourde dépense et chaque équipe n’aura plus qu’une seule sortie au lieu de deux avec une délégation d’une trentaine de membres », a mentionné le directeur technique national d’ovale malgache, Antsoniandro Randrianorosoa. « Les six équipes en lice sont réparties en deux poules de trois. Chaque club jouera deux matches dans son groupe, dont une des rencontres à domicile et l’autre à l’extérieur », explique le premier responsable technique du Malagasy Rugby. Le tournoi se jouera en deux mois. La phase éliminatoire s’étalera de mars au début avril. « A l’issue des éliminatoires, les premiers du groupe A et celui B disputeront la finale directe comme la formule de l’édition 2018. Les deuxièmes joueront le match de classement pour la troisième place et les troisièmes de chaque poule joueront à leur tour le match pour la cinquième place », a rappelé le directeur technique national. La phase finale se tiendra sur le sol malgache, un atout de plus pour les locaux qui sont assoiffés de remporter à tout prix le titre à domicile.

Répartition

Pour la prochaine édition de ce tournoi régional, la répartition de poule est comme suit : Étang Salé de la Réunion, tenant du titre, FT Manjakaray de Madagascar et Desperado Rugby Club M’Tsapere de Mayotte constituent le groupe A. Celui B est composé, pour sa part, de Cosfa champion de Madagascar en titre, Racing club Saint-Pierre, vice-championne de la Réunion et les Mauriciens de l’Islanders Blues de Curpipe Starlight. Le titre est revenu au club champion de la Réunion, Étang Salé lors de la première édition du Top 6. Cosfa, club vice champion de Madagascar, s’est incliné sur un score large de 6 à 45 contre Étang Salé en finale au stade du centenaire d’Etang Salé, la Réunion le 28 avril dernier. Le calendrier définitif de la version 2019 reste encore à déterminer, mais on sait déjà que Cosfa sera en déplacement à son premier match. Quant à FTM, il jouera à domicile. Lors de la version 2018, FT Manjakaray, équipe championne de la Grande île avait terminé à la troisième marche du podium en disposant sur le score de 43 à 34 de Saint Paul la Réunion. Les Highlanders Blues de Maurice et la sélection de Mayotte terminent respectivement cinquième et sixième au classement final.