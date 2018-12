La Réunion – Baisse des prix des carburants et du gaz

Les consommateurs verront les prix des carburants baisser à la pompe et celui du gaz aussi. Cette baisse sera appliquée dès le 1er janvier.

Bonne nouvelle pour les consommateurs réunionnais, pour qui l’annonce de la hausse des prix des carburants, il y a quelques mois, avait mis le feu aux poudres et généré les manifestations des gilets jaunes. À partir du 1er janvier 2019, les prix des carburants et de la bouteille de gaz vont baisser. Dès mardi, donc, le prix du sans plomb diminuera de 10 centimes et passera à 1,33 euro le litre.

Le prix du gazole baissera, lui, de 15 centimes, pour afficher 1,06 euro le litre à la pompe. Quant à la bouteille de gaz, elle passera à 16,25 euros au lieu des 17,42 euros actuels, et sera donc vendu 1,17 euro moins cher.

Depuis l’actualisation du mois de juillet 2014, afin de mieux correspondre à la nature des produits consommés dans le département, la cotation de référence du supercarburant utilisée est la Mogas 95 Unleaded

(en lieu et place de la Mogas 97 Unleaded précédemment utilisée). La référence pour le gazole est restée inchangée.

Le gaz aussi

Sur la période de référence, on constate une évolution des cotations moyennes des carburants orientée à la baisse par rapport au mois précédent : – 14,6 % pour le supercarburant, – 16,8 % pour le gazole.

En ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle du Butane diminue à 415 $/TM. Ce mois-ci, comme les mois précédents, la structure intègre une pondération des cotations Butane et Propane afin de se rapprocher de la

réalité des produits intrans ainsi qu’une ligne détaillant les droits de douanes acquittés (à hauteur de 0,7 % de la valeur CAF en € du produit). La moyenne des parités sur quinze jours ouvrables s’établit à 1,1374 $ pour 1 € pour le gaz comme pour les carburants et reste sans influence sur les prix des produits.

