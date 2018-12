Événement – Roxicomania galvanise les férus de rock

La grande messe des férus de rock a enivré la ville des Mille tout au long de ce week-end. Roxicomania a tenu ses promesses en affichant talents et découvertes sur ses scènes.

En cette fin d’année, il s’est redécouvert comme l’un des évènements phares de la scène musicale. Toujours aussi fédérateur et surtout électrisant, le tout en ode à ce genre populaire et intemporel qu’est le rock, Roxicomania a conquis la capitale par ses mélodies enflammées, les 28 et 29 décembre, pour sa troisième édition. Rendez-vous très attendu par tous les férus de rock, ce mini-festival s’est confirmé comme une plateforme de découverte exclusive pour les jeunes talents. La jeunesse étant l’essence même de cet évènement, Roxicomania a particulièrement brillé par son dynamisme, cette année. Avec près d’une vingtaine de groupes à l’affiche, il a sublimé du charisme ainsi que de l’énergie de ses artistes, les scènes du Centre de ressources des arts actuels de Madagascar (Craam), de l’Is’Art Galerie Ampasa­nimalo et le Hub Isoraka dans la soirée du vendredi, pour se clore en beauté au Kudéta Carlton Anosy, le lendemain.

Synthèse d’un festival d’enivrement musical, Roxicomania a galvanisé le public majoritairement jeune qui s’y est retrouvé, que ce soit lors de son concert d’ouverture au Craam, destiné aux universitaires ou pour le concert découverte au Hub à Isoraka avec Kezia et Akata, ainsi que The Revery qui a particulièrement marqué les esprits par son ardeur.

Générosité et fraternité

Mettre le feu à la scène, c’est sans aucun doute là le mot d’ordre de chaque groupe qui s’est relayé sur les scènes du Roxicomania, ce week-end. Dans la soirée du 28 décembre, le public privilégié de l’Is’Art Galerie Ampasanimalo s’est vu gâter de la participation de cinq groupes exceptionnels. De No Joke à Loharano, en passant par Naday, No Mady et Behind the Mask, le public s’est laissé embarquer dans un trip musical inédit pour l’occasion. Ces groupes qui ont su se faire une renommée autant sur la scène nationale qu’internationale, ont impressionné l’audience de l’Is’Art Galerie Ampasa­nimalo. Le 29 décembre, la scène du Kudéta Carlton à Anosy fut le théâtre d’un marathon musical rock’n’roll des plus transcendants. Du début d’après-midi, jusqu’à tard dans la nuit, Roxicomania y a accordé la scène à toute une ribambelle de groupes, entre les interprétations de leurs propres compositions à des

reprises inédites et enjouées, ils se sont relayés sur scène en affirmant chacun leur personnalité. Avec The Dizzy Brains en fer de lance, le concert au Kudéta Carlton Anosy clôt ainsi une 3e édition d’envergure pour Roxicomania, qui, cette année, s’est démarquée par la générosité de sa programmation. « Comme à chaque fois, on n’a pas les mots, on est juste reconnaissant de l’engouement dont le public a fait preuve pour Roxicomania », confie Eddy, chanteur de The Dizzy Brains et l’un des initiateurs de l’évènement. L’ivresse d’un rock moderne et jeune a ainsi envahi le public.