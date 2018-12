Contentieux électoraux – Le camp Ravalomanana annonce mille cinq-cents requêtes

Un chiffre qui pourrait augmenter. Sur le parvis de l’hôtel de ville, le camp du candidat numéro 25, annonce qu’il compte déposer mille cinq-cents requêtes à la HCC.

Annula­tion, démission. Des termes scandés par l’assistance au parvis de l’hôtel de ville, Analakely, samedi. Le rendez-vous a été annoncé depuis quelques jours. Au final, ce sont les lieutenants du candidat Marc Ravalo­manana qui ont mené la manifestation sur l’ancienne place du 13 mai, samedi.

Après une brève négociation avec les forces de l’ordre pour se soustraire à l’interdiction de manifester édictée par la préfecture de police, les partisans du candidat numéro 25 ont investi le parvis d’Analakely et ses environs vers 11 heures 30. Com­­me à l’accoutumée chez le camp du candidat numéro 25, c’est maître Hanitra Razafima­nantsoa, vice-présidente de l’Assemblée nationale qui est l’orateur principal.

Pour clôturer le rendez-vous de samedi, elle annonce donc, « nous allons déposer mille cinq-cents requêtes devant la Haute cour constitutionnelle (HCC) ». Selon un communiqué publié par la Haute cour constitutionnelle (HCC), samedi, ceux qui veulent déposer une requête en contentieux électoral auront jusqu’à, aujourd’hui, à 16 heures. Il s’agit d’une application du système de jour franc déjà effectif durant le premier tour.

« Avec cette annonce de la HCC, le nombre de requêtes annoncé, hier [samedi], augmentera, nous travaillons encore dessus », indique un membre du comité de soutien du candidat numéro 25. À l’annonce du nombre de requêtes, samedi, toutefois, l’assistance a clamé une demande de disqualification de l’adversaire de leur favori. Conviant la presse, jeudi soir, Tsehe­noarisoa Rabenja, directeur de campagne du candidat Marc Ravalo­manana, a fait part d’une intention de déposer une requête en annulation du scrutin.

Confrontations

Dans les allocutions prononcées sur le parvis de l’hôtel de ville, les revendications ont été moins directes, parlant de « recherche de la vérité ». Les « accusations », de fraude ou de « complicité de fraude », ont, par ailleurs, été légions et sans ambages dans les différentes prises de parole.

L’écurie du candidat Andry Rajoelina, ou encore, Tianarivelo Razafimahefa, ministre de l’Intérieur, ainsi que la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ont été directement pointés du doigt. « Nous ne savons pas frauder et nous n’avons jamais fraudé », a déclaré le candidat numéro 13, à l’issue de la publication des résultats provisoires du second tour de la présidentielle, jeudi, en réponse aux accusations de fraude.

« J’appelle les Malgaches à attendre de manière apaisée la proclamation officielle de la HCC », ajoute le candidat numéro 13 sur son compte twitter. Le ministre de l’Intérieur, quant à lui, a été accusé par les orateurs du parvis d’avoir fait pression sur les représentants de l’État afin de faire élire un candidat. Dans une publication en date du 17 décembre, le ministre Razafimahefa a démenti les assauts du candidat Ravalomanana et de ses ouailles.

Selon le ministre, il s’agit de « mensonges ». Il a réfuté toute pression exercée sur les représentants de l’État et l’a réitéré devant la presse, en marge de la cérémonie de jeudi, à la CENI. Du côté de l’organe d’Alarobia, un membre de sa formation permanente réplique, « notre rôle est l’organisation sur le plan matériel, la formation, l’acheminement des résultats, leur compilation et la publication des résultats ».

La source ajoute, « il n’y a, d’autant plus, pas de lien entre la CENI et les bureaux de vote, puisque nous compilons et traitons les résultats et les plis électoraux envoyés par les SRMV [Section de recensement matériel des votes]. Il est impossible que nous puissions procéder à des fraudes. Nous ne pouvons pas, non plus, retoucher les chiffres ». Quant à l’arrêt des confrontations par la CENI, houspillée, samedi, « il s’agit d’une décision collégiale », ajoute la source.

Sur le parvis de l’hôtel de ville, les lieutenants du candidat Ravalomanana ont affirmé avoir le nombre de procès-verbaux (PV), et les preuves nécessaires pour contester l’issue du second round de la présidentielle devant la Cour d’Ambo­hidahy. « La poursuite des confrontations et vérifications des plis électoraux », a, aussi, été « exigée ». Un exercice qui peut se faire à la HCC suite à une demande du candidat, ou de son mandataire, selon les textes électoraux.