Bilan – Une année politique tumultueuse

L’implication de la HCC dans la résolution des mésententes politiques conduit à l’avortement de la fronde des députés jusqu’à l’ajustement du calendrier électoral.

Célérité des bouleversements politiques. L’adoption controversée des lois électorales, le 3 avril, est le point de départ du bras de fer entre l’Exécutif et le Parlement. Sans la prise en compte des amendements formulés par les députés majoritaires, les textes de lois, objets de discorde obtiennent la faveur du vote à main levée des soixante et onze députés sur cent cinquante et un. Mécontents des abus sur la procédure de vote, soixante treize députés partent de Tsimbazaza et se ruent vers la Haute Cour Constitutionnelle pour demander gain de cause.

Sans attendre la décision de la haute juridiction, les parlementaires lésés décident de s’en remettre au

peuple et mènent, de circonscription en circonscription, des rapports aux électeurs sur le vote forcé des lois à l’Assemblée. Sitôt mobilisée sur fond de réclamation de la cessation du manque de considération envers les

représentants du peuple, la population tananarivienne descend dans les rues le 21 avril. Une population déjà insatisfaite du mandat présidentiel est censée se rendre à la rencontre des soixante treize députés supposés lui faire un rapport unanime. Une foule nombreuse se met à braver les forces de l’ordre et les échauffourées qui s’ensuivent font état de trois morts et d’une dizaine de blessés. La manifestation meurtrière interpelle le président de la République qui sort de son silence par un bref appel à l’apaisement et au maintien de la solidarité nationale.

Mahafaly largué

Tandis que la Haute Cour Constitutionnelle examine la conformité des lois électorales à la Constitution, une requête en déchéance du chef de l’État est introduite en parallèle par les soixante treize députés. Un front commun de réclamation du départ de Hery Rajaonari­mampianina s’organise à travers la coalition des éternels adversaires, les députés du Tiako i Mada­gasikara (TIM) et les députés de la plateforme Mapar (Miaraka Amin’ny Prezida Andry Rajoelina). Lorsque la Haute Cour Constitution­nelle écarte des lois électorales les dispositions rejetées par les députés frondeurs, une promulgation rapide de ces lois intervient, sans leur renvoi devant le Parlement. Y voyant un sabordage institutionnel de la fonction législative, la colère du peuple atteint le niveau de la contestation du maintien de Hery Rajaonari­mampianina au pouvoir. C’est la décision de la juridiction constitutionnelle mettant fin au travail du Premier ministre Mahafaly Solonandrasana et de son Gouvernement qui apaisera une partie de la tension.

Retrouvailles

Pourtant, loin de pouvoir atténuer les revendications syndicalistes en parallèle, le Président Hery Rajao­narimampianina entre en cohabitation avec un gouvernement de consensus avec à sa tête Christian Ntsay, rejeté aux premières heures par les députés Mapar puis reconnu par ceux-ci peu après. Le nouveau Gouverne­ment incluant trois partis, le Hery Vaovaon’i Mada­gasikara (HVM), le TIM et le Mapar, est enjoint de préparer une élection présidentielle anticipée pour le 7 novembre. Démissionnant le 7 septembre comme le veut la Constitution, Hery Rajao­nari­mampianina entre en lice dans la course à sa propre succession. Cette démission permettant à Rivo Rakoto­vao de se coiffer du titre de chef de l’État par intérim.

Le départ de Hery Rajao­narimampianina est la finalité prévue des manifestations populaires animées par les soixante treize députés sur la place du 13 mai. Malgré la fronde en dehors du débat démocratique dans les institutions, l’élection présidentielle reste la priorité d’Andry Rajoelina et de Marc Ravalomanana. Lâchés par ces derniers, les députés en perte de repère entrent en division en raison de la nomination de certains d’entre eux dans le Gouverne­ment de consensus. La division des députés conduit à l’éclipse de la révolution parlementaire sur la place du 13 mai et l’interruption de la mascarade ouvre la voie au début de la précampagne.

Andry Rajoelina sillonne des localités sous prétexte de la présentation de son Initiative pour l’Emergence de Madagascar (IEM). Hery Rajaonarimampianina se sert de la période de précampagne pour enchaîner avec des séries d’inaugurations et visites interminables dans les quatre coins de l’île avec des promesses de faire mieux. Marc Ravalomanana entretient un silence inquiétant jusqu’au jour où il fait déposer sa candidature à l’élection présidentielle par un mandataire. L’amorce d’une retrouvaille des deux ennemis politiques jurés en l’occurrence Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina se concrétise avec la publication de la liste des candidats à la présidentielle par la HCC. Trois personnalités se rencontrent alors, trois chefs d’État prêts à faire jouer chacun le dé du HVM, celui du TGV-Mapar et celui du TIM. Le premier tour de l’élection présidentielle donne un affront douloureux à Hery Rajaonarimam­pianina qui n’obtient alors que 8,82 % des voix, une défaite électorale historique. Malgré son programme d’Emergence et de Renaissance pour Mada­gascar d’ici 2030, Hery Rajaonari­mampianina est banni de l’intérêt des électeurs par la voie des urnes. Sûrs d’une élection dès le premier tour, Marc Ravalo­manana et Andry Rajoelina tombent ensemble dans la déception lorsque s’est profilé l’inéluctable second tour les opposant.

Affrontements verbaux

Seulement en deux semaines de propagande, les affrontements verbaux indirects entre les deux anciens chefs d’État nourrissent l’opinion publique. Les premières paroles tranchantes proviennent de Marc Ravalomanana qui trouve en ce duel de second tour le combat entre le putschiste et le renversé. Deux débats télévisés

accentuent l’adversité entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Se servant du justificatif de coup d’État pour blâmer son adversaire, Marc Ravalo­manana se montre en promoteur d’une reconstruction du pays avec beaucoup de convaincus derrière lui. Agissant en bâtisseur avec des projets d’infrastructures nouvelles, Andry Rajoelina entre en séduction des contrées provinciales et des quartiers défavorisés de la capitale. Tous les deux, persuadés

d’une victoire personnelle décisive, font le sujet des médias et l’objet d’opportunisme des disparus de la

scène politique. Bien avant le second tour du 19 décembre, des anciens alliés d’Andry Rajoelina désavouent publiquement celui-ci sur les chaînes télévisées soutenant Marc Ravalo­manana. Des candidats sans poids politique se rangent soit du côté d’Andry Rajoelina soit du côté de Marc Ravalomanana à l’exception de Hery Rajaonari­mampianina. Le président de la République démissionnaire veut gagner en exemplarité en restant impartial, sans, toutefois, manquer de se rendre aux urnes le jour du second tour de l’élection.

Après la brève accalmie lors de l’élection, l’auto- proclamation de Marc Ravalo­manana intervient le soir du scrutin sans la moindre statistique officielle. Rapidement effacée de la tête des gens à travers une dissuasion médiatique, cette auto-proclamation unilatérale indigne la communauté internationale qui se précipite à adopter un langage unique d’appel au respect des institutions et de leurs décisions. Cet appel de la communauté internationale est jusque – là un appel aux sourds pour les partisans de Marc Ravalomanana qui décident d’investir la place du 13 mai pour contester l’élection d’Andry Rajoelina à la magistrature suprême, selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale Indépendante en date du 27 décembre.

Tsiory Fenosoa Ranjanirina