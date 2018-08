Trésor public – Des structures de proximité opérationnelles

La Trésorerie principale intercommunale d’Ivato et la Trésorerie ministérielle chargée de la Fonction Publique sont mises en place. Les pensionnés sont choyés.

Considérés. Les pensionnés habitant aux alentours d’Ivato et Ambohidratrimo n’auront plus à faire de surplus d’efforts de déplacement pour toucher leurs dûs. Une Trésorerie principale intercommunale (TPIC) est installée à Mamory Ivato. Des représentants de ces pensionnés ont ainsi vivement salué la demande exprimée par le maire de la commune d’Ivato, Penjy Randrianarisoa, au ministère des Finances et du budget d’installer une structure de proximité à Ivato.

Outre l’amélioration des services rendus aux usagers par le paiement rapproché des pensions des retraités, la mise en place des TPIC vise également d’autres services de proximité. « Ces structures visent à sécuriser les fonds publics et à améliorer la gouvernance locale en intégrant progressivement les communes rurales de deuxième catégorie dans le circuit comptable financier du Trésor public » précise Herivelo Andriamanga, directeur général du Trésor, auprès du ministère des Finances et du budget, hier. La TPIC Ivato s’occupera de la gestion comptable et du contrôle de régularité des opérations de recettes et de dépenses des communes Ivato, Talatamaty, Antehiroka et Ambatolampy, ainsi que la gestion des comptes de déposants de neuf

autres communes telles que Manjakavaradrano, Meriman-droso ou encore Anosiala.

Exécution budgétaire

C’est la 19è structure mise en place par la ministère des Finances et du budget depuis 2010. La 20è structure mise en place est la Trésorerie ministérielle chargée de la Fonction publique sise aux 67ha. L’ex-amphithéâtre de la Maison des produits a ainsi fait l’objet de réhabilitation pour accueillir les quelque trois mille cinq cents pensionnés et cinq cents fonctionnaires de ce département.

« La mise en place de cette trésorerie de proximité, améliorera l’exécution et la performance budgétaire au sein du ministère de la Fonction publique » a indiqué le ministre en charge de ce département, Pierre Houlder Ramaholimasy. « Une bonne exécution budgétaire relève de la responsabilité de l’ordonnateur, du contrôleur financier, du ministère des Finances et du budget et du Trésor public. La performance budgétaire sera ainsi bénéfique pour tout le monde, pour tout le pays » a répondu la ministre des Finances et du budget, Vonintsalama Andriam-

bololona. Cette trésorerie ministérielle est en charge des opérations de recettes et de dépenses du Budget général de l’Etat, des budgets annexes et des comptes particuliers du Trésor, relevant, des ordonnateurs secondaires du ministère de la Fonction Publique, de la réforme de l’administration, du Travail et des lois sociales dans la région Anala-manga.

Les pensionnés des quartiers se trouvant à proximité des 67 ha, ne sont pas obligés d’aller à la paierie générale d’Antaninarenina ou de Tsaralalàna. Ils peuvent s’y inscrire pour pouvoir toucher leurs pensions auprès de cette Trésorerie ministérielle. C’est la quatrième du genre après celle chargée pour l’Éducation, l’Agriculture et la Santé publique.