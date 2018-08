Tennis – ITF U18 Mauritius Open – Toky Ranaivo surclasse Luka Petrovic

Madagascar sera en finale du Mauritius Open, ce jour par le biais de Toky Ranaivo. Il tentera de gagner un second titre après le succès de Nairobi.

Remarqua­ble. C’est ce que l’on peut qualifier la prestation du Malgache Toky Ranaivo, en lice cette semaine au tournoi ITF U18 Mauritius Open grade 5.

Après son succès face au Français Ivan Trevisiol en quarts de finale, Toky Ranaivo s’est permis le luxe de s’imposer en demi-finale contre le Britannique Luka Petrovic (520e mondial junior), vainqueur du tout premier tournoi du circuit international junior que Madagascar a eu la chance d’organiser, dénommé Madagascar Open Junior grade 5 au mois de juin.

Une victoire en deux sets (7/5, 6/2 en quatre vingt dix minutes où on a vu un Toky Ranaivo expéditif dans la dernière demi-heure de la rencontre.

« J’ai pu faire un très bon match car j’ai bien joué les points importants. Je pense que le confort de jeu que j’ai actuellement est tout juste le fruit des séries de matches que j’ai pu faire depuis juin à Mada­gascar, au Kenya, au Zimbabwe et maintenant à Maurice », reconnaît-il.

En finale, Toky Ranaivo (527e mondial junior à 15 ans) affronte ce jour le Polonais Piotr Pawlak, déjà vainqueur de l’Open de Petit Camp, il y a quelques jours et gagnant de la demi-finale qui l’a opposé à l’Americain Niranjan Nikhil classé 230e mondial junior en deux sets (6/0, 6/2).

Confiant

« Je me sens confiant pour la finale. Je donnerai tout pour tenter de gagner ce tournoi après celui que j’ai gagné au Kenya. Mon adversaire est solide mais jouer contre lui sera, avant tout, un match de défi pour moi-même », positive Toky Ranaivo.

Chez les filles, la finale de l’épreuve du simple opposera l’Indienne Malika Marathe à la Sud-africaine Maretha Burger.

En double chez les filles, Narindra Ranaivo et la Zim­babwéenne Rufaro Margarita se sont imposées contre Finaritra Andriama­dison et Maholy Razaka­niaina, en demi-finale. Narindra et Rufaro joueront la finale contre les Sud-africaines Tasmin Hart et Maretha Burger.

Pour Toky Ranaivo et Lanja Rakotozandriny, l’aven­ture en double s’est arrêtée en quarts de finale, contre les Mauriciens Jason Espitalier et Sebastien Liu Chung Ming (3/6, 5/7). On notera toutefois leur belle prestation en huitièmes de finale contre les finalistes du Petit Camp Open, le Namibien Codie Van Schalkwyk et le Mauri­cien Christopher FokKow (6/4, 6/4)