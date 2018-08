Médecine traditionnelle – Des médicaments non autorisés circulent

80% de la population ont recours à la médecine traditionnelle, en Afrique. Elle est complémentaire à la médecine moderne.

Plusieurs produits médicaux locaux sont exhibés dans les stands érigés dans le cadre de la célébration de la 16ème journée africaine de la médecine traditionnelle qui se tient à Alasora, hier et ce jour. Les indications sont longues sur certaines boîtes : «antibiotiques naturelles pour soigner les méningites, les maladies rénales et urinaires, les rhumatismes», et d’autres « médicaments », pour traiter la maladie digestive et intestinale, le cholestérol, etc. Le mot «cancer » ne nous échappe pas, parmi ces renseignements. Sauf que le remède contre cette pire des maladies, fabriqué localement, n’est pas encore avéré. « Nous n’avons pas ordonné la vente de produits guérissant le cancer », a fait savoir le Dr Nicole Mahavany, directeur des Pharmacies, du laboratoire et de la médecine traditionnelle auprès du ministère de la Santé publique, hier.

Des produits circulent sans autorisation en mettant en péril la santé des consommateurs, reconnaît ce médecin. « Il faut être prudent. Ces produits peuvent être nocifs, si leur composition, leur dosage et leur conservation ne sont pas respectés », conseille ce directeur. Le ministère de la Santé publique fait appel aux instituts de soins naturels à se régulariser. La mise en place de cabinet pour les tradipraticiens est, aussi, recommandée.

Disparition

Il faut, toutefois, reconnaître que la médecine traditionnelle est complémentaire avec la médecine moderne. L’État malgache la reconnait et dispose d’institutions pour la promouvoir. Cinquante huit produits tirés des plantes médicinales ont déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché, par le ministère de la Santé publique, jusqu’à présent. Ces produits soignent, entre

autres, la grippe, les toux, le foie, les plaies, ainsi de suite. Mais comment distinguer les médicaments non avérés des vrais ? Ce n’est pas facile pour la grande masse, car il faut consulter la liste des médicaments essentiels pour le connaître, sauf que tout le monde n’y a pas forcément accès.

Madagascar a un atout considérable pour promouvoir la fabrication locale de ces produits médicaux issus de la pharmacopée traditionnelle. Le pays recèle plus de quatorze mille espèces de plantes médicinales, dont les 80% sont endémiques. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande la promotion du partenariat public-privé pour accroître la production des médicaments à Madagascar. La dégradation de l’environnement est, en outre, une problématique à ne pas négliger. « Cela engendre la disparition de certaines espèces. Les planter dans un autre environnement n’est pas une solution car il se peut qu’elles ne conservent plus leur vertu, en changeant d’environnement. Ce qu’il faut, c’est la protection de l’environnement », indique le Dr Faliarivony Randriamialinoro, chercheur au sein du Centre national d’application de recherches pharmaceutiques (Crnarp).