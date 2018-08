Mahajanga – Mahajanga, destination « Star » des vacanciers

Incontournable, chaleureuse et joviale. Mahajanga est une ville portuaire où il fait bon vivre le temps des vacances. La Cité des fleurs, comme on la surnomme, a été récemment le théâtre du Star Tour sur le fameux bord de mer.

Sur le front de mer, le boulevard de la Corniche, agrémenté de palmiers et d’étals de vendeurs de rue, où le parfum enivrant des masikita nous guide vers l’immense baobab qui orne la ville, symbolisant sa splendeur. Les vacanciers s’installent, se retrouvent et se réjouissent d’un bon moment de convivialité et de festivité inédite. C’est sur cette place de Mahajanga que se déroule, depuis deux éditions successives maintenant, le Star Tour, organisé par la Star, un événement familial et enjoué, où musique et diverses animations sont privilégiées afin d’enchanter grands et petits.

Enflammé et enivrant de liesse, ce rendez-vous a su surprendre aussi bien par son envergure que par sa programmation bien garnie le temps d’un week-end, les 24, 25 et 26 août derniers. Incontournable dans le cadre de ces grandes vacances donc, le Star Tour émerveille autant les vacanciers de tous horizons que les Majungais de tous âges. La Cité des fleurs, par le biais de son fameux bord festif, s’est ainsi vue égayée par les rythmes euphoriques du Star Tour pour le plus grand plaisir du public. Mokhtar Andriantomanga, maire de la ville, affirme d’ailleurs « Je suis plus que fier de l’engouement grandissant que suscite ce genre d’événement dans notre ville. Cela contribue activement à son épanouissement ».

Un quatuor de DJ

Pour son événement qui se destine à toute la famille, la Star a mis les bouchées doubles pour surprendre et émerveiller le grand public également pour l’occasion. Le temps d’un weekend, grands et petits se sont ainsi laissé bercer par l’ambiance transcendante retranscrite sur la grande scène par les artistes, mais surtout par les animations DJ de Cyemci, Teejay Jerry, DJ Sniper et le tonitruant Nicky Di Manu. Un quatuor de DJ qui constitue à lui seul l’essence même de cet événement qu’est Star Tour, tant ce sont leurs animations qui ont rythmé le plus par la musique, chaque journée.

Un public atypique

Le public était au rendez-vous, bien qu’un peu hagard sur les bords et un brin difficile à chauffer pour les artistes. Le fait est que le public majungais, aussi surprenant que cela paraisse, donnait parfois l’impression de prendre largement son temps avant de se laisser enchanter par l’ambiance chaleureuse du Star Tour. Qu’à cela ne tienne, les animations battaient leur plein sur scène, entre autres grâce au duo d’humoristes Honorat et Andry Barhone. Du prince du gwetta Jazz MMC à la charmante Stéphanie, en passant par les nouveaux talents Elidiot et Batsa Lion, ainsi que la reine rouge Tence Mena. Tout a été fait pour que la fête fût envoûtante. Le public du Star Tour en a ainsi eu pour tous les goûts.

Un événement éclectique

Le Star Tour à Mahajanga a su séduire, malgré quelques incartades autour de la sécurité que les organisateurs ont bien su gérer. Outre la grande scène, plusieurs espaces et autres animations ont été proposés en simultané tout au long du bord Mahajanga. Notamment, l’espace terrasse et famille, la kermesse, l’olympiade familiale et l’espace enfants. Les concours Miss et Mister locaux ont fédéré aussi bien les vacanciers que les résidents. D’ailleurs, la Star se distingue aussi par ses actions sociales, notamment au sein du service pédiatrie du Centre hospitalier universitaire d’Androva.

Un carnaval populaire

Le 25 août, c’est avec un grand carnaval allant du Jardin Kaila à Mahabibo, en passant par Tsaramandroso, et l’Hôtel de ville, pour rejoindre le grand baobab, qu’a débuté la journée. De quoi permettre aux vacanciers de découvrir, ou de redécouvrir, de long en large la Cité des fleurs. S’en est suivi un méga Zumba au bord de mer, durant lequel mères de famille et enfants de tous âges se sont joyeusement lâchés. Le Star Tour est bien familial, ludique et à vocation touristique également.

Photos Star – Andry Patrick Rakotondrazaka