La Réunion – Vigilance face à la dengue

Douze nouveaux cas de dengue ont été recensés, il y a quinze jours. Aussi, la lutte contre les moustiques est-elle renforcée.

Un nouveau bilan chiffré de la dengue a été rendu public avant-hier par la préfecture de La Réunion. On apprend ainsi que, du 13 au 19 août, douze cas de dengue ont été recensés, principalement dans l’Ouest. Ce qui porte à six mille quatre cent quatre vingt onze le nombre de cas confirmés depuis le début de l’année, dont six importés. Cent trente huit personnes ont été hospitalisées. Trois sont décédées.

Douze nouveaux cas, ce n’est pas beaucoup en soi mais cela montre bien que le virus de la dengue résiste à l’hiver ! Un hiver austral dont la fin approche. Les autorités rappellent donc à la population «l’importance de mettre en œuvre les recommandations pour lutter contre les moustiques et pour limiter le risque d’une épidémie d’ampleur au cours de l’été.»

Sur le terrain, les équipes de la lutte anti-vectorielle restent mobilisées. «La lutte anti-vectorielle menée par l’ARS OI est renforcée avec des équipes d’interventions du RSMA, du SDIS et de la Croix Rouge française dans l’Ouest et le Sud de l’île», indique la préfecture.

Interventions

Actuellement, près de deux mille maisons sont contrôlées chaque semaine en porte à porte, ce qui ramène à plus de quarante-et-un mille le nombre de maisons visitées.

Par ailleurs, les interventions des communes sont également renforcées par le recrutement de contrats aidés de type «parcours-emploi-compétences». «Sur les six cents contrats aidés mis à disposition dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de dengue, plus de trois cent cinquante recrutements ont été réalisés ou sont en cours», précise encore la préfecture.

«Mais pour être d’autant plus efficaces, ces interventions doivent être accompagnées par la mobilisation active de la population au quotidien.»

L’État appelle également à la vigilance sur le risque lié aux déchets, lieux de reproduction des moustiques. Il indique que les déchets, dont les véhicules hors d’usage et autres encombrants, peuvent favoriser la stagnation de l’eau et constituer ainsi un terrain favorable au développement des moustiques.

Il est donc nécessaire de ne pas jeter de déchets ou d’encombrants sur la voie publique, sur des terrains privés ou dans les ravines, de ramener ses encombrants dans les déchetteries, de respecter les jours de collecte.

Par ailleurs, la campagne de communication se poursuit et à démarré la troisième semaine d’affichage (sur les panneaux 4×3) avec Madame Aude Palant Vergoz. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi la diffusion de trois petites vidéos présentant chacune un «bon geste» de lutte contre la dengue. Dans le cadre de la campagne d’affichage «Ne laissons pas la dengue passer l’hiver», le visuel de cette semaine appelle chaque Réu­nionnais à mettre en œuvre les gestes de prévention.

Des infos sur la page Facebook «Ensemble contre les moustiques» et le compte Twitter des services de l’État à La Réunion.

