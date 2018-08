Graines de stars – Tsiaro Joelle Andriamahefasoa remporte le gros lot

Face à ses deux adversaires, Tsiaro Joelle Andriamahefasoa est sortie championne du concours « Graines de Stars » pour la capitale. Il s’est tenu au Taxi Be Tana.

Tsiaro Joëlle Andriamahefasoa est montée sur la plus haute marche du podium après la ligne droite de la finale du concours de chant appelé « Graines de Stars » qui s’est déroulé au Taxi Be Tana la nuit du mercredi 29 août. Elle s’est démarquée des deux autres finalistes par la justesse de sa voix en interprétant les cinq morceaux auxquels elle a participé.

« Au bout de mes rêves » de Jean Jacques Goldman, chanté au tout début de la soirée par les trois finalistes, a ouvert la compétition entre ces trois meilleures voix de cette première édition.

« Ex » de Tence Mena, « Man, I feel like a woman » de Shania Twain, et « S’il suffisait d’aimer » de Céline Dion qu’elle a chantés en duo avec une autre finaliste, Christelle, ont pu démontrer le potentiel que cette étudiante en Sciences économique, déploie devant les trois membres du jury présents, dont Rajery, Farah John’s et Jerry Marcoss pour les départager. Son charisme, ses tenues et ses expressions scéniques ont mis de l’ambiance à chacune de ses apparitions sur scène. Elle a obtenu la meilleure note à la fin du parcours, suite à la proclamation du résultat et remporte ainsi le titre « Graine de Star 2018 » de la capitale en empochant le pactole de deux millions d’ariary et divers lots offerts par les partenaires du concours

La grande finale

« Je suis contente. Je crois que je ne rêve plus. Je n’en reviens pas. J’ai gagné. Le meilleur reste à venir. Je dois me préparer pour la grande finale qui va m’opposer aux finalistes des autres villes où sont implantées les discothèques Taxi Be. Je vais donner le meilleur de moi-même pour que le titre revienne à la capitale », laisse échapper la championne en titre d’Antananarivo, encore sous l’émotion.

Jeanne Marie Christelle Ravo occupe la deuxième place du concours, et le seul garçon finaliste arrive à la troisième place. Salohy Jérémie Andrianomenjanahary, la quatrième fille qui a dû disputer le titre, a eu un empêchement de dernière minute et a été absente à cette finale.

Les Taxi Be de Nosy Be, de Toamasina, de Mahajanga et d’Antsiranana procèdent à déterminer leur représentant(e) pour la grande finale nationale qui va se dérouler le 21 novembre dans la capitale. La somme mise en jeu avoisinerait les vingt millions d’ariary, selon certaines sources. Le directeur général entretient le suspense sur ce point. « Promouvoir les nouveaux talents est notre objectif. Je profite de l’occasion pour remercier nos partenaires et féliciter la championne de la capitale », précise Alain Huchet, satisfait de cette première édition à Antananarivo. Nombreux sont ceux qui sont venus supporter leur candidat pour cet ultime challenge des voix d’or de la capitale.