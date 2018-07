Foire d’Ambatondrazaka – Alaotra Mangoro démontre ses atouts

La Foire « Tangorogna » deuxième édition a été mieux que la précédente. La région Alaotra Mangoro a prouvé ses potentialités.

Mieux. L’évé­nement économique de la région Alaotra Mangoro a réuni quelques quatre-vingt stands au stade Rasolonjatovo. Soit une trentaine de plus par rapport à l’année dernière. Les cinq districts composant la région à savoir Anosi­bean’Ala, Amparafaravola, Andila­mena, Ambatondrazaka et Mora­manga ont tous participé à l’événement économique dont l’objectif est de développer leur économie respective. « Le but est de démontrer que la région Alaotra Mangoro a des potentialités qui n’ont rien à envier aux autres. Tangorogna, comme son nom l’indique, est le fait de se réunir pour constituer une force. La foire est une façon d’attirer plus d’investisseurs et d’acteurs économiques à s’intéresser à notre région », argue Désiré Ranarisoa, chef de la région Alaotra Mangoro, à l’ouverture officielle de la foire «Tangorogna», samedi dernier. La nouvelle variété du riz Makalioka dénommée MK Alaotra a été, par exemple, vulgarisée. « Cette nouvelle variété de riz de table et de riz de luxe est de type long grain blanc. C’est une variété Bio qui rejoint actuellement le marché avec le riz Tsiry Silac que l’on a commercialisé depuis », explique Joba Rafaralahizaka, premier responsable de la société productrice.

Infrastructures

Outre les produits locaux d’agriculture et d’élevage ou encore des équipements et matériels, le secteur touristique de cette région productrice de riz a également fait valoir ses potentialités. Par ailleurs, le nouvel Institut supérieur de technologie d’Alaotra Mangoro, sis à Andrara­draribe, a été baptisé.

Le nouveau bâtiment de la région Alaotra Mangoro a été également inauguré ce jour là. Un défi à relever depuis des années car la région a toujours dû louer un local. « Cette nouvelle infrastructure a coûté 400 millions d’ariary à la région. Ce sont les ressources propres internes de la région qui ont permis de l’avoir », a précisé le chef de région. La collectivité arrive ainsi à subvenir à ses besoins grâce à des ristournes, en ayant réussi à construire un bâtiment avec étage. «9.6 milliards d’ariary des ristournes minières de la compagnie Ambatovy reviendront à la région Alaotra Mangoro. Quatre communes à savoir Morarano Gara, Andasibe, Amboasary et Moramanga en bénéficieront bientôt», informe encore Désiré Ranarisoa. Selon toujours les explications du chef de la région, une notification lui est déjà parvenue, sur l’effectivité imminente du versement dont 20% seront pour très bientôt. Ainsi, la région, à l’issue du budget rectificatif, prévoit de s’octroyer de nouveaux moyens de déplacement tels que des motos avec ces ristournes. Le tribunal d’Andilamena sera mis en place et la réhabilitation de la route «café» menant vers le nord, notamment vers Imerimandroso et Andilamena est également envisagée. Une tâche qui devrait incomber normalement au ministère des Travaux publics, mais la population, lasse d’attendre, comme pour le cas de la RN44, préfère compter sur les ressources de la région Alaotra Mangoro.