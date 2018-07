ENS Ampefiloha – Les étudiants bombardés de lacrymogènes

La manifestation des étudiants de l’École Normale Supérieur (ENS) à Ampefi­loha s’est dégénérée. Quelques-uns ont été blessés.

Andavamamba a été une scène d’affrontement musclé entre des étudiants et des forces de l’ordre, hier matin. Ces derniers ont bombardé de lacrymogènes les étudiants de l’École normale supérieure (ENS) qui ont bloqué la circulation par des pneus brûlés, pour faire entendre leurs revendications. Les manifestants, de leur part, ont lancé des pierres à l’endroit des éléments des forces de l’ordre. Des manifestants ont été blessés. «Des éléments de forces de l’ordre allaient prendre la banderole. Je leur en ai empêché, et c’est là qu’a eu lieu l’affrontement. J’étais blessé au niveau de la hanche. D’autres ont été touchés par les bombes lacrymogènes», soutient Dagué Ratianarivo, président de l’association des étudiants de l’ENS, l’un des blessés. Les manifestants se sont, en outre, opposés à ce que les éléments des forces de l’ordre s’emparent de leur meneur.

Cette manifestation a commencé vers 10 heures 30. Ces étudiants sont devenus incontrôlables, après leur assemblée générale à l’amphi de l’établissement. Ils se sont précipités dans la rue d’Ampefiloha pour tirer la sonnette d’alarme sur des incohérences dans leur recrutement. «Nous réclamons un recrutement systématique à la fin des études, le reclassement des diplômés de licence en catégorie 6 et ceux du master en catégorie 8, et enfin, la nomination sur titre», indique Justin Randriamandimby, étudiant.

Accord

Plusieurs centaines de normaliens seraient, actuellement, sans fonction à cause de l’inexistence de poste. Au dernier recrutement d’enseignants fonctionnaires, le ministère de l’Éducation nationale a offert cinq cent postes pour les normaliens. Sauf qu’à chaque promotion, il y a trois cent soixante nouveaux enseignants, pour chaque établissement, alors qu’il existe trois écoles normales supérieures dans tout Madagascar.

Ce jour devrait se tenir une réunion entre les étudiants et les représentants des Institutions concernées par ce problème, à savoir, le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de la Fonction publique, de la réforme de l’administration, du travail, de l’emploi et des lois sociales, celui des Finances et du budget, pour trouver un commun accord. Les étudiants réclament également la présence des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. «L’application du système Licence-Master-Doctorat (LMD) a engendré ce problème de catégorisation. La Fonction publique ne reconnaît pas le diplôme de Master, car cela n’est pas mentionné dans les textes. Il est temps de réviser cela», interpelle Dagué Ratianarivo.

Narindra Andriamahefa/