Coliseum Antsonjombe – Urban Heart fait redécouvrir la ville

Mettre l’art au cœur de la ville avec « Urban Heart ». Un évènement qui fait battre à l’unisson le cœur des citadins et des artistes dans un espace commun.

Un rendez-vous unique en son genre, initié par le Cercle Germano-Malgache (CGM) Analakely. C’est tout un événement qui s’affirme comme festif et fraternel qui s’ouvre au public de la ville des Mille ce 15 août à partir de 10h sur le parking du Coliseum Antsonjombe. Intitulé « Urban Heart », il s’agit d’un concept à la fois ludique et artistique qui s’inscrit dans la dynamique impulsée par le CGM Analakely pour la promotion et la diffusion des arts actuels dans la Grande île.

Mettant principalement en avant la culture et l’art urbain, il convie le public à les découvrir et à s’en imprégner autrement. Avec « Urban Heart », le CGM invite le public à mettre du cœur à l’ouvrage aux côtés de plusieurs artistes, pour communier ensemble à travers une pluralité de disciplines artistiques. De la musique au graffiti en passant par la danse, du beat-box à la pratique des sports de glisse et du « parkour ».

L’événement permettra surtout de faire battre pleinement le cœur de la ville par la créativité, le talent et la passion de ses participants, le tout en s’ouvrant à un public d’horizons diverses. En outre, en plus d’égayer de leur présence la scène de « Urban Heart », les artistes urbains tels que Raboussa, Jento et Laza, Tax, Ranala, Epistolier, Benson, SFLK et surtout l’invité allemand Raphael Hillebrand et d’autres encore, se plairont à mettre à contribution le public pour bien occuper cet espace qui est la leur le temps d’une journée.

Invité de marque de cet événement, Raphael Hillebrand, danseur et chorégraphe dans la bonne trentaine partagera à l’occasion par le biais de son art sa vision d’une société solidaire au cœur d’une grande ville.

Diversité

Porté par son leitmotiv selon lequel « L’identité nationale divise les gens. Nous, nous identifions plutôt à notre ville ou notre quartier », il émerveillera à coup sûr par sa personnalité, ainsi que son talent. L’accès au parking du Coliseum Antsonjombe sera gratuit le temps de ce « Urban Heart », qui s’ouvre ainsi au tout public. Ceci-dit, il convie particulièrement la jeunesse, aussi bien de corps que d’esprit, à s’adonner à toutes les activités et à festoyer à travers sa programmation. D’autant plus qu’un volet éducatif s’y tiendra pour permettre aux jeunes de comprendre l’historique de la culture et des disciplines artistiques urbaines, ainsi que tous les enjeux qu’il y a autour. « Urban Heart » qui s’affiche également comme les prémices d’une diversité de manifestations culturelles « extra-muros » que le CGM Analakely organisera tout au long de cette année.

Les événements de ce genre se multiplieront ainsi pour permettre au grand public de découvrir les artistes en dehors de ces cadres classiques de représentations auxquels ils sont habitués. À l’instar de ce que le CGM a déjà lancé lors du « Jazz@totohobato » et de sa caravane de jazzmen qui parcourait plusieurs quartiers de la capitale. « Urban Heart » quant à lui promet d’ores et déjà convivialité et fraternité pour tous ceux qui s’y retrouveront.

