Affaire Amétis – Le Conseil d’État tarde à statuer

Le Syndicat des Agents et contrôleurs des Impôts n’a de cesse de dénoncer la priva­tisation de leur profession. La Justice semble traîner dans ses décisions.

Toujours aucune décision. L’Affaire Amétis a été remise au Conseil d’État suite aux différends causés par l’instauration de la gestion déléguée du système de visa électronique pour les étrangers. Le décret 2017-1021 accorde depuis le 1er janvier 2018, à la société privée Amétis, le droit de percevoir les droits de timbre pour l’obtention de visa de séjour auprès des ports et aéroports internationaux du pays, soit 80 000 ari­ary de droit de visa par étranger désirant se rendre dans la Grande île. Le ministère des Finances et du budget, celui de la Sécurité publique, dans le présent cas, chargé de l’immigration et autorité ayant éprouvé le besoin de ce système de délégation du visa électronique via un appel à manifestation d’intérêt en 2016, le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, le ministère du Tourisme, et celui du Transport et de la météorologie sont tous autant concernés par cette affaire et sont chargés de l’exécution du décret.

Mais le Syndicat des agents et contrôleurs de l’impôt, soutenu par le Syndicat national des agents des impôts de Madagascar, continue de mettre la pression, notamment sur le ministère des Finances et du budget. « La perception des impôts et taxes relève de la fonction régalienne de l’État et ne peut en aucun cas, être cédée à une société privée. L’appel à manifestation d’intérêt aurait dû émaner du ministère des Finances et non de la sécurité publique. Le système de paiement électronique des droits via des TPE a été abandonné et remplacé par des paiements directs en espèces. Tout va de travers », martèlent les présidents des syndicats.

Mémoire

« Nous avons adressé une demande en annulation du décret à l’endroit de la Direction de la législation et du contentieux (DLC) auprès de la primature, représentant de l’État en contexte de contentieux administratif, le 9 juin. La DLC devait ainsi formuler un mémoire en un mois. Seulement, jusqu’à présent, le Conseil d’État ne nous a pas encore fait parvenir un accusé de réception d’un quelconque mémoire judiciaire. Le Conseil devra également effectuer une mise en demeure de la DLC, qui a dix jours pour répondre avant un enrôlement d’une date d’audience ou d’une date de procès. Ce n’est pas encore fait non plus », expliquent Christian Rakotondramanana et Donné Edouard Fozara, présidents des deux syndicats.

La société Amétis n’a pas voulu répondre à nos innombrables demandes d’interviews. Celle-ci veut peut-être se fier à la décision de la justice également. Entretemps, les recettes sont perçues manuellement et en espèces, comme l’indiquent de nombreux témoignages à Nosy Be entre autres. Les droits passent d’abord dans les caisses d’une société privée avant d’atterrir dans les comptes de la direction générale des Impôts (DGI). « Une ouverture à la corruption et à toutes formes de détournement », précisent les syndicats. Par ailleurs, avant Amétis, rien n’indique non plus que les perceptions, que cela soit manuel ou via des TPE ont toutes été versées sur le compte de la DGI. « Beaucoup d’agents des impôts se sont enrichis le temps d’un week-end, et rentrent avec de l’argent, beaucoup d’argent », informent nos sources à Nosy Be.