Mahajanga – La lutte contre la corruption au menu

Le Bureau indépendant anti-corruption mobilise les organisations de la société civile et les médias dans la lutte contre la corruption. Un atelier a eu lieu dans ce sens.

La sensibilisation effectuée par la branche territoriale du Bianco à Mahajanga continue. Mercredi 23 mai dernier, un atelier de mobilisation des organisations de la société civile et des médias s’était tenu à la villa Baobab au bord de la mer.

Le rôle des organisations de la société civile et des médias dans la lutte contre la corruption est important. Le relais d’information et d’éducation permet l’adhésion du public dans ce sens.

« Les journalistes ne doivent pas tolérer la corruption. Il faut que vous interpelliez, dénonciez et incitiez à la dénonciation. Il faut informer le public et les médias doivent privilégier l’intérêt général pour la population », a expliqué le chef de division du volet Éducation au sein du Bianco.

Pour atteindre l’objectif de la stratégie nationale de lutte contre la corruption pour la période 2015-2028, à savoir « Madagascar restera un État de droit où le développement économique, social et environnemental est libéré de toute corruption », les conditions de réussite sont axées sur plusieurs points.

La Justice, la sécurité, la Fonction publique, les finances publiques, les ressources naturelles ainsi que la décentralisation, le foncier, la santé, l’éducation et le secteur privé apparaissent comme les secteurs prioritaires pour l’éradication du fléau.

Mobilisation

Cette lutte contre la corruption nécessite la manifestation d’une volonté politique, ainsi qu’un financement national suffisant et autonome pour qu’elle réussisse.

La couverture géographique des activités et la mobilisation de la société dans la lutte contre la corruption s’avèrent également primordiales. En tout cas, l’éducation permanente des citoyens pourrait garantir la pérennité des résultats obtenus et permettrait d’acquérir la culture de rejet de la corruption.

En particulier, l’implication de tout le monde ne sera pas de trop, car la corruption constitue une plaie pour le pays et sape tout progrès, même en ce qui concerne les avancées dans la démocratie.

Vero Andrianarisoa