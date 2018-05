Lions Sight First – Des implants sauvent des vues

Lions Sight First Mada­gascar (LSFM) poursuit sa mission dans la lutte contre la cécité. L’association compte opérer trois mille patients, en un an. « Nous avons lancé en 2016 un programme qui vise à opérer onze mille personnes. Huit mille ont déjà retrouvé la vue, il nous reste trois mille à faire », indique Olivier Rabenjamina, président du LSFM. C’était au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) à Ampefiloha, hier, dans le cadre de don de lentilles intra oculaires d’une valeur de 14 000 dollars, offert par le grossiste/répartiteur de produits pharmaceutiques Office Pharmaceutique Malgache (OPHAM). Le Lions Club Antananarivo Ilohasina, représenté par son président, Raobena Andrianjakarivony, dont l’initiative a permis cette donation, a martelé sa reconnaissance envers l’OPHAM.

Ces implants oculaires seront d’une aide cruciale pour cette association dans l’exécution de son programme. «Ils seront utilisés dans l’opération de cataracte. Ils seront placés dans l’œil du patient pour améliorer sa vue», renchérit le président du LSFM. Il s’agit du énième appui de l’OPHAM au LSFM. «L’OPHAM a contribué, contribue et continuera dans ce sens pour la santé publique », a lancé Marcellin Andriamanantena, pharmacien au sein de ce grossiste créé par le Professeur Rakoto Ratsimamanga, en 1952.

Quatre vingt mille patients ont déjà bénéficié de cette opération, en 20 ans d’existence du LSFM. Plus de 80% des opérations auraient été réussies. «La grande majorité a eu une bonne récupération de vue. Le manque d’hygiène ou l’existence d’autres maladies peuvent entraver la guérison », explique Olivier Rabenjamina. Le coût de l’opération est évalué à 300 000 ariary, mais les bénéficiaires du programme du LSFM ne paient qu’une participation symbolique de

10 000 ariary.

Miangaly Ralitera