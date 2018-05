Hydrocarbures – Une fausse pénurie de carburant

Inquiétude et questionnement ont été constatés dans bon nombre de stations-service, hier. Le Super sans plomb viendrait à manquer.

Psychose. Un grand nombre d’automobilistes était pris de panique suite à la circulation de certaines informations par rapport à la possibilité de défaut d’approvisionnement des stations-service du pays. Avant-hier, de longues files d’attente ont été constatées aux stations deToamasina tandis que, hier, l’essence était rationnée par les pompistes dans certaines stations-service de la capitale. Pourtant, l’approvisionnement en gasoil a échappé au phénomène. « Après une heure d’attente dans le fil, du côté de Bazar Be, nous sommes rentrés bredouilles. Les pompistes n’ont pu nous donner des explications précises sur cette pénurie, alors que, à côté, la pompe à gasoil coule à flots », rapporte un motocycliste de Toamasina.

Un défaut d’approvisionnement qui a vite gagné la capitale. « Une limite d’achat de cinquante mille ariary a été imposée aux conducteurs de véhicules à essence, les utilisateurs de gasoil ont pu s’en fournir autant qu’ils voulaient », déplore un usager de la périphérie sud d’Anta­nanarivo. Avec les réseaux sociaux, les affirmations fusent de partout jusqu’à pointer du doigt les blocages aux niveaux des frontières en passant par la hausse immédiate des tarifs.

Régularisation

Contacté à ce sujet, le service des douanes dément un blocage et évoque un simple retard d’approvisionnement. « Les camions sont déjà mobilisés pour rattraper ce retard et régulariser l’approvisionnement qui, effectivement, a impacté sur la plupart des stations-service de Toamasina », selon le service. Par ailleurs, l’Office malgache des hydrocarbures (OMH) rassure en annonçant que « l’approvisionnement des différentes localités du pays en carburants se déroule régulièrement et sans incident. Le cas de perturbation signalé ce mardi dans

la ville de Toamasina est ponctuel et circoncis à la ville même ».

Selon l’OMH, les niveaux de stocks enregistrés actuellement sont largement suffisants pour satisfaire nos besoins nationaux en carburants, et ce, pour une durée d’un mois et demi avec une importation attendue vers la deuxième partie du mois prochain, avec une cargaison équivalant à un mois de consommation. Ce qui ramène le stock à deux mois en tout. Malgré tout, jusqu’en début de soirée, hier, les usagers de Toamasina peinent toujours à s’approvisionner en Super sans plomb.

Harilalaina Rakotobe