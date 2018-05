Droit de l’homme – Des vindictes populaires oubliées

Avec le temps, une trentaine de dossiers sur des vindictes populaires depuis l’affaire d’Antsakabary en 2017 ont disparu.

En sommeil. Une trentaine de cas de violation des droits humains a fait coulé beaucoup d’encre, principalement depuis l’affaire d’Antsakabary en février 2017. Autant de questions auxquelles les autorités judiciaires doivent encore trouver des détails d’éclaircissement jusqu’à ce jour. Au cours de ces dix-sept mois, des civils, militaires et même les Ampanjaka n’ont pas été épargnés par les actes de violence et de barbarie. Ils ont été suppliciés jusqu’à rendre l’âme. Des informations judiciaires ont été ouvertes, mais les familles des victimes demeurent sans réponse à leur douleur.

La vindicte populaire devient maintenant une pratique courante à cause de l’incapacité apparente des forces de l’ordre à mettre fin à l’insécurité qui perdure. Selon les points de situation quotidiens de la gendarmerie nationale, au moins un cas de cette cour villageoise meurtrière est constaté. « Chaque fait est relaté comme une véritable fiction policière, mais l’alerte tombe parfois dans l’oreille d’un sourd », comme l’a dit un confrère.

Sur toutes les zones d’ombre, la commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) se propose, de temps à autre sur des dossiers sélectionnés, à l’instar de l’affaire d’Antsakabary, afin de donner suite aux enquêtes criminelles.

Impunité

L’autorisation de poursuite dûment signée par le ministre de la Sécurité publique semble en revanche réduite au silence. Les quarante policiers suspectés dans cette affaire ne sont ni enquêtés ni déférés.

Il ne s’agit, ici, en aucun cas de montrer du doigt les services saisis des enquêtes, mais de leur rafraîchir la mémoire. « Certes, des carences d’investigations des forces de l’ordre les empêchant de parvenir à la bonne piste sont évoquées, mais l’impunité de certains haut gradés constitue principalement un obstacle », a indiqué un avocat pénaliste.

Pour l’instant, aucun chiffre exact des arrestations relatives aux cas de vindicte populaire survenus sur les vingt-deux régions, depuis cette année, n’a pu encore être collecté auprès de la police et de la gendarmerie.

Hajatiana Léonard