Dissolution du gouvernement – Une demande d’explication à la HCC

Les avocats du président de la République ont déposé hier à la Haute Cour Constitutionnelle une requête de demande d’avis d’interprétation. Les parlementaires déposeront les leurs ce jour.

Surbookés. La fin de semaine des hauts conseillers constitutionnels ne sera pas de tout repos. Le président de la Répu­blique, par le truchement de ses avocats, à déposé hier une requête demandant un avis d’interprétation sur certains points de la décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC) du 25 mai.

À cela s’ajoute le dépôt de requête pour demande d’avis d’interprétation initié par les sénateurs et les députés proches du pouvoir ce jour. Les membres de la HCC ont ainsi un agenda assez fourni pour quelques jours.

Dans sa requête, Hery Rajaonarimampianina demande des éclaircissements sur la signification de certains « considérants » et articles. Il demande également les bases constitutionnelles des actes et mesures d’exécution qu’il doit prendre conformément à cette décision de la HCC.

« Cette décision permettra à Madagascar de sortir de cette crise. Toutefois, certains termes de ce texte sont interprétés différemment selon l’obédience politique de chacun. Ainsi, il est mieux que la HCC donne son avis », explique Maître Tantely Rakotonirina après le dépôt de la requête à la HCC.

D’après l’explication des avocats du président de la République, des précisions sont demandées sur les compétences du président de la République, ainsi que sur les différents délais évoqués dans la décision de la HCC du 25 mai.

Sommation

La HCC donne dix jours aux protagonistes pour trouver un accord politique, faute de quoi les dispositions prévues dans sa décision s’appliquent « dans son intégralité». Six jours après la sortie de la décision, les états-majors politiques se contentent de divulguer leurs positions à travers les médias.

Toutefois, la moitié du délai évoqué par la HCC est écoulée. Ainsi, les parlementaires proches du pouvoir déposeront également ce jour une requête de demande d’avis sur certains articles. D’après des informations reçues, ils demandent des précisions sur la signification du terme « accord politique ». Un avis nécessaire dans la suite des négociations qui se tiendront au Centre de conférence international d’Ivato cet après-midi.

Au parvis de l’hôtel de ville, les députés du changement campent sur leur position. Les manifestations vont se poursuivre jusqu’à la déchéance du président de la République. Contrai­rement aux informations véhiculées par la presse hier, maître Hanitra Razafima­nantsoa a précisé que les manifestants du parvis seront « les premiers informés du nom du prochain Premier ministre. Actuellement [hier], nous n’avons pas encore décidé du nom du Premier ministre et la composition du Gouvernement ». Ils remettent en cause la crédibilité de la HCC ainsi que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) et demandent la dissolution de ces deux structures.

Aucun recours n’est prévu sur les décisions de la HCC. Censées sortir le pays de la crise actuelle, certaines dispositions méritent des explications sans équivoque.

Andry Rialintsalama