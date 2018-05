Coopération – Le tourisme du futur sera durable

La première conférence internationale sur la numérisation et le tourisme durable s’est tenue à Maurice. Vingt-deux pays ont réfléchi à l’émergence d’un tourisme raisonné.

Comment pouvons-nous rendre le tourisme meilleur tant pour les voyageurs que pour les hôtes? La question a

occupé les délégations de vingt deux pays, présentes la semaine dernière à Pointe-aux-Piments à Maurice, lors de la première conférence internationale sur la numérisation et le tourisme durable.

L’augmentation des revenus, mais aussi Internet en facilitant les réservations, ont provoqué une explosion du tourisme ces dernières années. Les vacances à l’étranger sont désormais le produit de luxe par excellence et 72 % des clients favoriseraient aujourd’hui l’expérience plutôt que les possessions matérielles. À l’horizon 2030, on estime qu’il devrait y avoir 1,8 milliard d’arrivées de touristes dans le monde. Avec des conséquences directes et irréversibles sur les augmentations de CO2, mais aussi sur l’exploitation des ressources naturelles. D’où les réflexions autour d’un tourisme durable qui considère les aspects environnementaux.

Menace

Comment faire face à ce défi de la durabilité dans ce secteur qui représente 10 % de l’emploi mondial, et tout autant du PIB? Les experts sont unanimes : si le tourisme continue à progresser à ce rythme, il représentera très vite une lourde menace pour le climat. C’est là qu’intervient la numérisation, avec l’espoir d’instaurer un cercle vertueux.

«Nous avons besoin de la technologie pour innover et du numérique pour communiquer les bonnes pratiques environnementales», souligne le Pr Geoffrey Lipman, ancien président de l’Organisation mondiale du tourisme, engagé dans le développement durable.

Les délégations présentes, venues de la zone (Mada­gascar, Comores, Mayotte, La Réunion), d’Afrique

(Lesotho, Sénégal, Kenya) ou d’Europe (Hongrie, Autriche) ont d’ailleurs adopté une déclaration les engageant à des comportements vertueux : diversifier le tourisme, respecter le RGPD, employer des techniques vertes pour minimiser les impacts sur l’environnement.

© JIR