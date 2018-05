Consommation – Un dentifrice frelaté sur le marché

Un dentifrice impropre à la consommation est vendu sur le marché d’Antananarivo-ville. Il est nocif pour la santé.

Une marque de dentifrice recommandée par les odontologistes, dont la date de péremption a été falsifiée, circule librement sur le marché d’Antana­narivo-ville. On en trouve notamment sur les étalages des Pavillons à Analakely. Une partie du couvercle où devrait être inscrite la date de péremption a été coupée et remplacée par une petite étiquette à moitié volante, avec la marque du dentifrice et une autre date de péremption. La partie du tube contenant la pâte où est inscrit le numéro du lot et la date de péremption a été aussi arrachée. « Ce produit n’est pas périmé. Vous voyez cette indication ? Vous pouvez l’utiliser jusqu’en août 2019 », persuade le commerçant, pour répondre aux remarques des acheteurs sur ces « anomalies », hier.

Les commerçants vendent à très bon prix cette marchandise. Dans les pharmacies ou dans les grandes surfaces, cette marque de dentifrice est vendue entre 9 000 ariary et 15 000 ariary. Ces substances, probablement périmées, sont vendues à 3 500 ariary. On peut même discuter le prix et l’avoir à 3 000 ariary.

Ceux qui ont déjà consommé ces produits « périmés » ressentiraient un arrière goût. «Je ne sais pas si c’est psychique, mais c’est comme s’il y avait un goût de putréfaction qui reste dans la gorge», témoigne un père de famille habitant à Anda­vamamba.

Nocif

Ces pâtes dentifrices périmées ne sont pas bien pour la santé bucco-dentaire. « Il ne faut plus utiliser le produit, une fois qu’il dégage une odeur anormale. C’est nocif pour les dents et la bouche. Ces pâtes sont composées en grande partie de produit chimique, et c’est ce qui est dangereux », expliquent des odontologistes.

Le ministère du Com­merce et de la consommation, chargé du contrôle des produits périmés, ne serait pas au courant de la présence de ces produits sur le marché. « Nous avons déjà mis la main sur des produits cosmétiques périmés, mais par sur des dentifrices », explique un responsable au sein de ce ministère.

« Il y a longtemps, nous avons recommandé à un importateur d’inscrire sur le tube de dentifrice, la date de péremption car elle n’était pas affichée », enchaine cette source. Les formes de fraude sont diverses, comme l’inexistence de la date de péremption sur la boîte ou le changement de la date. Il y aurait un réseau qui travaille sur.

Ce responsable du ministère du Commerce promet d’intervenir pour couper la circulation de ces produits nocifs pour la santé, sur le marché. « Nous allons envoyer des contrôleurs sur le terrain pour faire la saisie, dès que nous obtiendrons les informations », rassure ce responsable. Aucune sanction pénale, ni investigation, ne serait prévue. Ce n’est pas étonnant que les commerçants ne se privent pas à afficher ces produits périmés sur leurs étalages.

Miangaly Ralitera