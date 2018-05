Championnat U20G – ASCB rejette les accusations contre ses joueurs

Deux versions contradictoires. Le head coach de l’équipe de basketball de l’association sportive et culturelle de Boeny (ASCB) Jeannot Ravonimbola, alias Nono, rejette les accusations à l’encontre de ses joueurs ainsi que les deux coaches sur le fait d’avoir agressé les deux arbitres de la rencontre, mentionné dans l’article paru dans l’édition numéro 7051, du lundi 28 mai à la page 11.

L’ASCB a été déclarée battue par forfait» par Dream Team SC Analamanga en demi-finale du championnat national U20 garçons à Toamasina ce samedi soir au gymnase Soavita. Petit rappel, les joueurs et techniciens ont envahi le terrain après la cinquième faute de Faralahy…

Les deux arbitres ont été par la suite tabassés dont l’un, inconscient, a été emmené à l’hôpital. La Fédération a du solliciter l’aide des forces de l’ordre pour maîtriser la situation.

L’entraîneur du club majungais a précisé : « Je suis resté sur le banc de touche durant l’incident. Nos joueurs ont seulement envahi le terrain mais les arbitres, de leur côté, se sont enfuis vers les spectateurs. Ce sont ces derniers qui les ont tabassés ».

Il a été confirmé auprès de l’équipe de la Fédération nommée pour assurer l’organisation de ce championnat national que les numéros de maillot et les noms de tous les joueurs et entraîneurs ayant envahi le terrain et ayant participé à l’agression sont tous enregistrés dans le rapport .

À ce championnat à Toamasina, la Fédération a confié la tache de chef de mission à Pierrot Randria­mihaja et Mercin Razaka­niaina a été désigné commis­saire au match de cette demi-finale. « L’arbitre a mentionné les noms de tous ceux qui l’ont agressé », souligne le commissaire au match.

Les parents de l’arbitre blessé ayant un certificat médical en bonne et due forme ont aussi déposé le lendemain de l’incident une plainte contre les agresseurs pour coups et blessures. Le rapport de la délégation est déjà entre les mains de la Fédération et on attend prochainement le verdict du CODIS.

