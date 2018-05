Bedo – Toliara – Jean Claude Vinson assure l’éducation des Mikea

Mélomane passionné qui s’est reconverti depuis plus de deux décennies maintenant en un fervent défenseur des Mikea. Jean Claude Vinson prône l’éducation et l’entraide pour ce peuple.

Un engagement qui s’affirme comme étant exemplaire, une dévotion sans limite pour le bien être et l’épanouissement de tout un peuple. C’est ce que Jean Claude Vinson représente dans le Sud de Madagascar, une personnalité atypique, qui affiche sans détour au fil des ans, son attachement pour les Mikea.

Musicien émérite, érudit avec une âme de rockeur, à qui l’on doit notamment la fameuse formation

« Masoandro band » dans les années 90 et 2000, il s’est depuis refait une jeunesse en promouvant la solidarité envers ce peuple mythique des forêts dans le Sud, que sont les Mikea. Animé par un élan de générosité propre à lui-même donc, Jean Claude Vinson s’est ainsi lancé depuis trois ans maintenant dans une aventure humaine et pédagogique inédite.

Porté par son admiration pour les Mikea, il s’est engagé dans l’éducation de ce peuple en ayant fondé l’association « Mikea Forest ». Il affirme « Par le biais de cette association et de ses actions, on entend contribuer activement à l’épanouissement du peuple Mikea dans la localité de Bedo, dans la région de Toliara. Pour ce faire, on a alors mis sur pied une école qui leur est exclusive, où les plus jeunes d’entre eux peuvent jouir d’une pédagogie accomplie ».

Jean Claude Vinson de rajouter que de plus en plus de Mikea se voient devenir sédentaires face à la disparition de leur habitat naturel, entre autres à cause de la déforestation constante dans cette partie de l’Ile.

Autonome-solidaire

C’est une bataille de longue haleine que Jean Claude Vinson mène depuis lors, notamment en scandant haut et fort son autonomie pour pouvoir subvenir aux besoins de ses protégés. « On a toujours mis un point d’honneur à œuvrer indépendamment des financements gouvernementaux. Certes, on a été approché par eux, on s’est aussi proposé d’ailleurs en faisant appel à eux, mais au bout de bon nombre de refus ou d’ignorance de nos actions, on s’est résigné à mener à bout notre combat par nos propres moyens », confie Jean Claude Vinson. Ceci-dit, l’association Mikea Forest s’affiche comme étant plus que solidaire et ouverte à toute contribution extérieure. C’est ainsi qu’elle collabore désormais activement avec la société « Toliara Sands », qui œuvre principalement dans le forage d’ilménite dans la région.

Mikea Forest et Toliara Sands font, depuis, face à une certaine cacophonie ces derniers temps, entre autres lorsque d’autres associations qui prônent la protection des Mikea pointent du doigt les activités de la société, qui seraient selon ces derniers, « polluantes ».

Andry Patrick Rakotondrazaka