Basketball – Smatch-in VII – Trente-deux instituts en lice

La VIIe édition du tournoi de basketball inter-institut Smatch-in débutera ce week-end au palais des sports. Trente-deux établissements sont engagés pour la version 2018.

Inter-établissements. Trente deux instituts et universités sont engagés pour la septième édition du Smatch-in. La version 2018 qui s’étalera du 2 au 10 juin au palais des sports à Mahamasina sera baptisée Smatch-in 2018 version XXL.

C’est un tournoi inter-institut de basketball initié et organisé par le Team Smatch-in composé des jeunes animés par la passion de la discipline et la volonté sans limite de concocter et proposer un évènement réunissant les jeunes du pays. Les organisateurs, les représentants des participants ainsi que ceux des partenaires ont procédé ce lundi au tirage au sort au siège de la brasserie Star à Andranomahery.

Trente-deux équipes sont en lice chez les garçons. Elles sont réparties en huit groupes de quatre. L’équipe tenante du titre a été tiré en tête de la poule D avec le DEGS, double champion du tournoi en 2014 et 2015, FLSH et UCM. L’ESSCA qui a également déjà ravi deux fois le titre en 2012 et 2106 se trouve dans le groupe C avec l’ACCEM, CNTEMAD et l’AGRO.

Du côté des filles, onze équipes sont engagées et sont réparties en quatre poules de trois. L’équipe gagnante de la précédente édition chez les filles, ISM-Advance A ne figure pas cette année dans la liste des inscrites. L’ESSCA vainqueur de l’édition 2016 se trouve pour sa part en tête du groupe B avec l’IFT détenteur de l’édition 2014. Et l’INSCAE, champion de la version 2015 a été tiré en tête du groupe C.

À l’issue du tirage au sort, l’ISCAM et le DEGS s’installent respectivement en tête des groupes A et D.

Divers concours

À part la compétition de basketball, il y aura comme d’habitude les concours de tirs à trois points et de dunk. Cette édition intègre également deux autres évènements majeurs qui sont le concours de Miss et Mister Smatch-in et le concours de danse urbaine Smatch-in Dance Contest. Ceci a pour objectif de faire participer tous les étudiants des universités et instituts de la capitale à l’évènement qui n’est pas seulement réservé aux férus de la balle orange.

Cette année, les deux marques de boissons Eau Vive et XXL vont contribuer à la communication de ce grand tournoi, à des prestations de services ainsi qu’à la dotation de boissons pour les participants. Comme lors des précédentes éditions, XXL soutient l’évènement Smatch-in. Ce produit est la marque de boisson énergisante et principal partenaire des amateurs de sports, d’endurance et de dépassement de soi. Qui dit sport, dit bonne hydratation. Eau Vive, I ’alliée des sportifs toutes disciplines confondues, sera également la boisson officielle de Smatch-in.

Les groupes

Hommes

A: Imgam, GSI, ISPM, Eneam

B: IS-Info, Inscae, IFT, IST

C: ACEEM, CNTEMAD, Agro, Essca

D: Escame, Degs, Lettre, UCM

E: IT U, ESD, Infotour, IEP

F: Estiim, Uprim, Esmia, Iscam

G: Saint Michel, Sciences, MBS, Medecine

H: E-Media, INTH, Espa, Cnela

Dames

A: Iscam, CNTEMAD, ISPM

B: Essca, IFT

C: Inscae, Saint Michel, Imgam

D: Degs, Uprim, Lettres

Serge Rasanda