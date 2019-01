Transport – Nouvelle tentative d’assainissement

Plusieurs opérations pour la fluidité de la circulation dans la capitale vont être lancées. Les changements devraient se faire ressentir d’ici peu.

Antananarivo libérée des embouteillages, des marchands sur rue, de la circulation des stationnements sauvages, et des nids de poule. Les autorités de la ville y travaillent. Le projet a réuni, hier, des hauts responsables de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), de la préfecture de Police d’Antananarivo, de la Police nationale, et de la Police municipale, dans la salle de réunion de l’Hôtel de ville. « Antananarivo est la capitale de Madagascar. Cette ville doit refléter un bon modèle », affirme le Dr Todisoa Andriamampandry, adjoint au maire.

Plusieurs opérations sont prévues. L’assainissement des marchands sur rue, la réglementation des stationnements, de la circulation des taxi-be et des charrettes et pousse-pousse, la réparation des chaussées défectueuses, la modification de certaines voies en sens unique, l’installation de caméra de surveillance et des feux tricolores, l’application du code de la route en vigueur, figurent sur la longue liste des mesures à prendre pour atteindre les objectifs.

Répressions

Des changements devraient être perceptibles, incessamment. Des groupes seront dispatchés sur plusieurs axes, pour mener les opérations. « Les arrêts près des ronds-points seront déplacés ou supprimés, comme celui d’Andohan’ Analakely, d’Ankorondrano (en face de la Tour orange), de Tsaramasay. Nous allons, en outre, commencer la mise en fourrière ou l’usage de taquet d’arrêt ou de chaînes d’arrêt pour les véhicules ou les épaves stationnés sur des lieux interdits, comme sur les trottoirs à Ankadifotsy, sur le boulevard de l’Europe, dès le 1er Février », explique Landy Raveloson, directeur des Transports et de la mobilité urbaine au sein de la CUA.

Quant à l’assainissement des marchands sur rue, la régulation de la circulation des charrettes et des pousse-pousse, les sanctions des « récalcitrants », prendront le temps de la sensibilisation. « Nous allons renforcer la communication. Lorsque nous jugeons que les messages sont passés, nous procéderons aux sanctions, à savoir la mise en fourrière des moyens de transport, le ramassage des marchandises de ceux qui se montrent rebelles », ajoute le Dr Todisoa Andriamampandry.

Le stationnement des véhicules des clients des magasins et hôtels du centre-ville qui ne disposent pas de parking, a été aussi au centre des discussions durant cette réunion. « Ils bloquent la route », a-t-on soulevé. Mais c’est le parking lui-même qui pose problème. Il y a beaucoup trop de véhicules pour les quelques parkings de la ville d’Antananarivo.

C’est la énième tentative d’assainissement de la circulation dans la ville. Jusqu’ici, elle a toujours échoué. Lalao Ravalomanana, maire de la CUA, a donné des instructions à ce que ce projet d’amélioration de la circulation à Antananarivo-ville soit réalisé dans un bref délai.