Session extraordinaire – Une ambiance quelque peu froide

La morosité régnait hier à l’ouverture de la session extraordinaire au Sénat. Si le nouveau régime œuvre pour le faire disparaître, un Parlement d’opposition semble ne pas tenir non plus.

L’ouverture de la session extraordinaire au niveau du Sénat a été marquée par une ambiance plutôt incommodante. Il y régnait comme une ambiance froide inhabituelle à la réunion de l’exécutif et du pouvoir législatif au cours de laquelle l’objet de la session parlementaire extraordinaire a été rappelé. L’article 76 de la Constitution détaillant la session extraordinaire « … sur un ordre du jour déterminé par décret du président de la République pris en conseil des ministres… », a été lu à haute voix afin de souligner le caractère constitutionnel de l’événement. Le 24 janvier dernier, en effet, le décret 2019-028 portant convocation du Parlement en session extraordinaire porte sur l’examen et l’adoption du projet de loi portant délégation de pouvoir de légiférer au président de la République pour la mise en œuvre de son programme, du projet de loi modifiant certaines dispositions de la Loi relative au régime général des élections et des référendum et celles relatives à l’élection des députés. Par ailleurs, le programme de mise en œuvre de la Politique générale de l’État y sera présenté par le Premier ministre durant le délai imparti de douze jours de session.

Le discours d’accueil du président du Sénat, Rivo Rakotovao, se voulait captivant afin d’apaiser sûrement la tension inexplicable à la salle de réunion du Palais de verre d’Anosikely.

Couleur

« Nous prônons tous le changement. Un changement qui tend vers un meilleur avenir pour nos concitoyens. Je me permets de vous relater ici une phrase tirée d’un journal local soulignant que la divergence politique ne doit pas donner lieu à des conflits. Et j’adhère à cette analyse », a-t-il énoncé. Le président a ensuite rappelé que « le Sénat célebrera, cette année, ses soixante années d’existence, prouvant que c’est une institution qui a assuré la stabilité dans le pays, et qui se complète avec les autres institutions telles que la HCC ou encore le pouvoir exécutif.»

Seulement, on apprend que des sénateurs ayant marché aux côtés des « Bleus » se retrouvent aujourd’hui dans la peau « orange ». « Un retournement de veste qui doit être compréhensible vu le contexte politique actuel », indique alors un sénateur rencontré dans les couloirs du Sénat. Le changement de couleur, dont il n’est pas encore possible d’obtenir le nombre exact de sénateurs ayant opté pour cette conversion, ainsi que le bruit déjà lancé sur un éventuel remplacement du chef de l’institution, justifient sûrement cette ambiance froide à l’ouverture de la session d’hier.