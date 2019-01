RN7 – Un trafic de tortues et d’hippocampes tourne court

Coup de filet des forces de gendarmerie sur la RN 7. Avant-hier, aux alentours de midi, les éléments de la Brigade Police Routière (BPR) à Ambatolampy, ont saisi huit tortues ainsi que six kilos d’hippocampes séchés. Trois individus ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ces tortues et hippocampes ont été découverts à bord d’un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter, en provenance de Toliara. Le véhicule de transport en commun roulait à destination de Tana avant que la gendarmerie ne découvre le pot-aux-roses.

Les trafiquants avaient pris la route sans être inquiétés jusqu’à Bema­soandro Antanifotsy, où les gendarmes du BPR les ont interceptés. Un détail minime, ayant mis la puce à l’oreille de ces derniers, a ouvert la boîte de Pandore.

Le fait qu’il n’y avait que trois personnes à bord d’un minibus ayant parcouru un millier de kilomètres, a titillé l’esprit des gendarmes

qui, du coup, se sont mis à inspecter les bagages des passagers. Les tortues et les hippocampes étaient bien dissimulés, mais les trafiquants n’ont pas pour autant réussi à tromper leur flair.

31