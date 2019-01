Concours – Trois projets entrepreneuriaux primés

L’innovation et l’entrepreneuriat des jeunes sont une nouvelle fois encouragés. Trois groupes de jeunes entrepreneurs ont été primés pour leurs projets et seront appuyés.

Solutions. Trois groupes de jeunes mettent sur pied des entreprises prêtes à résoudre les problèmes de transport et d’éducation en ville. Ils ont été récompensés, hier après-midi, face à une foule investissant tous les sièges de l’amphithéâtre de l’INSCAE. Faisant suite à la présentation, samedi dernier, de six projets entrepreneuriaux, trois sont primés dont deux projets ex-aequo en première place suivi d’un autre. Désormais tous les sujets d’examens avec leurs corrigés seront mis en ligne par la startup « Laza adina » sur un site web du même nom.

De même, la reconnaissance des embouteillages est dorénavant possible grâce à l’application « Betaksys » élaborée par une équipe de deux ingénieurs et trois étudiants sous la direction de Nantenaina Raoelison. Le problème des étudiants en difficulté de transport sera désormais résolu grâce à l’entreprise naissante « Mlam » disposée à assurer un système de ramassage des étudiants entrant ou sortant de leurs établissements.

Les concepteurs de « Laza adina » et les promoteurs de « Mlam » ou Ma Ligne à Moi bénéficieront d’un appui financier de la Société Nationale de Participation (SONAPAR). « Dans une centaine de projets se trouve la participation de la SONAPAR depuis 1991. À l’heure actuelle des projets innovants initiés par des jeunes créateurs d’entreprises méritent soutien, encouragement, accompagnement », indique un responsable au niveau de la SONAPAR. « L’idée de la création du projet est venue puisqu’ il y a beaucoup de lacunes quant à l’accès des jeunes étudiants aux sujets d’examens antérieurs. Le même problème se pose essentiellement aussi dans la recherche même de ces sujets d’examen. Ainsi, le support de document proposé dans notre projet est adapté au système d’éducation à Madagascar et le prix d’abonnement est abordable », explique Tom Rajaonarison , un des concepteurs de « Laza adina »,l ’un des projets d’entreprise primé et classé lauréat.

Jeunes créatifs

Le transport pose problème en saison des pluies et une solution urgente au profit des étudiants est proposée. « Cette semaine sera consacrée à la phase de lancement du ramassage scolaire au niveau de l’Institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo. Le projet cible les universitaires et a pour objectif de leur apporter une solution aux mêlées et cafouillages aux terminus et primus», explique Haingo Fanilo Rakotonirina, de l’équipe de conception de Ma Ligne à Moi ou MLAM. « Les embouteillages au quotidien conduisent à un questionnement en soi : comment les éviter. L’idée partant de la recherche d’un moyen de connaître à l’avance les lieux d’embouteillages a abouti Betaksys, une application mobile renseignant sur les voies de circulation où prévalent des bouchons », avance Nantenaina Raoelison.

« La consécration de ces trois projets entrepreneuriaux est l’aboutissement d’une compétition entre jeunes entrepreneurs. C’est ainsi dans le cadre du concours 3 I ou Inscae Innovation Idea que la révélation publique des trois projets intervient. La quatrième édition du concours prochainement privilégiera l’ouverture », explique Kanto Rakotondrasata, du comité d’organisation.

Tsiory Fenosoa Ranjanirina et Diamondra Randriatsoa