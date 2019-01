Concert – Nate Tex se révèle avec « Pejy faharoa »

Jeune artiste prometteur, Nate Tex a réussi l’exploit de conquérir un public de tous horizons. Avec un premier album à la clé, il se découvre en solo sur scène.

Talentueux, dégourdi et fort d’un dynamisme propre à cette génération de jeunes artistes dont il fait partie, Nate Tex, de son vrai nom Nantenaina Zonirina Ratsiandavana, conquiert à grands pas la scène artistique. Doté d’une créativité débordante, il a une passion particulière pour la musique et la scène en général. À moins que vous ne vous soyez perdu dans une zone très enclavée du pays, vous n’aviez sûrement pas pu échapper à sa musique, car au courant de l’année passée, le jeune homme a aisément su faire parler de lui, notamment avec son titre « Tsara tso-drano », devenu un tube en très peu de temps, grâce à la poésie de ses paroles, mais aussi la manière dont le jeune artiste illustre sa chanson. Il en est de même pour « M’fly away », un morceau enjoué et festif.

C’est ainsi qu’il s’est forgé une humble réputation qui lui vaut désormais le respect de ses pairs. De quoi lui valoir de se faire quasiment produire par Mi’Ritsoka Productions qui mettra en scène son tout premier concert au CCESCA à Antanimena, le 17 février à 15 heures. Intitulé « Pejy faharoa », intitulé de son dernier single, ce rendez-vous sera pour lui l’occasion de confirmer son statut de

« show-man » également.

Entre musique et théâtre

Bien au-delà de son talent de chanteur avec lequel il s’affirme aussi bien en tant que crooner que chanteur populaire, Nate Tex est également un artiste confirmé de la scène qui a forgé ses armes à travers l’art du théâtre. Il est en effet l’un des comédiens phares de la compagnie Miangaly dirigée par l’illustre Christiane Ramanantsoa. Cette dernière aura réussi à éveiller en lui, un talent d’acteur unique. Cette passion particulière pour le théâtre lui a d’ailleurs valu, en 2016, de se découvrir le temps d’un « One man-show » au Cercle Germano-Malgache (CGM) à Analakely avec « Nety, Nate, Night ».

L’année dernière, Nate Tex comptait parmi les têtes d’affiche de la pièce « Les enfants du Levant » présentée à l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely. Fort de ces enrichissantes expériences, il n’en délaisse pas pour autant la musique au sein de laquelle il s’est bien épanoui. Gagnant en maturité, il promet d’émerveiller le public qui se joindra à lui au CCESCA à Antanimena le temps de ce concert exceptionnel qu’il peaufine. Fidèle à lui-même, le jeune chanteur s’y découvrira sous toutes ses coutures en accordant une place particulière à la mise en scène. Il sera accompagné de Fy Ny Aina au piano, Mika à la batterie, Nah au saxophone, Rico à la guitare basse et Koon à la guitare. Laissez-vous porter par la poésie de ses textes qui, entre chant et slam, vous envoûtera à coup sûr.