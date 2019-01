Basketball – Afroleague – Les deux renforts étrangers débarquent

Le Cospn poursuit son entrainement intensif. Ce club, détenteur de la Coupe de la zone 7, jouera le Round 16 à la mi-février.

Le projet se réalise. Les deux joueurs étrangers mesurant de plus de deux mètres qui vont renforcer le Club omnisports de la police nationale au premier tour de l’Afroleague sont tous là. Le jeune Tunisien Mohalmed Mzouughi, âgé de 21 ans est arrivé ce mardi soir et le Français Alpha Touré, âgé pour sa part de 32 ans a débarqué hier dans la nuit. « On les laisse d’abord se

reposer un peu et ils rejoindront l’entrainement à partir de vendredi soir », a précisé l’entraîneur du Cospn, Julien Chaignot. Ces deux renforts étrangers vont assurer sur terrain, selon les techniciens du club, le poste de l’intérieur. Ils auront encore deux semaines pour se familiariser avec les locaux, ainsi que le climat de la capitale de la Grande île.

Le Cospn, club champion national n’a plus que deux semaines de préparation. Ce club détenteur de la coupe de l’océan Indien et porte-fanion de la zone 7 accueillera le « Round 16 » qu’est la première étape et phase de groupe de l’Afrolegue au palais des sports à Mahamasina du 15 au 17 février. Dans le groupe D, Cospn jouera contre le Petro Athletic de Lunda Angola, le Smouah SC de l’Égypte et le BC Mazembe de la RD Congo pendant ces trois jours.

Match test

Sans relâche, la préparation se poursuit pour les protégés des coaches Julien Chaignot et Richardin Ratsitokana. Ils ont effectué un test match, le premier, ce week-end au palais des sports à Mahamasina. Cospn a affronté comme sparing partenaire la sélection de la capitale regroupant entre autres Kobi du 2BC, Pepin du MB2ALL, Tiary de l GNBC et Tom du Cosmos. La victoire est revenue à la sélection d’Analamanga sur le score de 97 à 64.

« Nos joueurs ont joué avec beaucoup de prudence pour éviter des blessures à la veille de la compétition », a expliqué le coach Richard sur cette défaite. « Nous poursuivons la consolidation de notre stratégie de jeu dont les détails comme le jeu rapide, les systèmes offensifs et défensifs et aussi l’endurance de match », confie-t-il.

L’équipe de la police nationale effectuera autant que possible des matches d’évaluation contre des équipes plus costaudes au moins tous les week-ends afin de roder les joueurs à l’ambiance de match. Avec le soutien du public qui est le sixième joueur, les basketteurs ainsi que les entraîneurs du club champion de Madagascar pourront surprendre ces grandes équipes d’Angola et d’Egypte.