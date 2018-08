Tennis – ITF U18 Mauritius Open – Toky Ranaivo dans le carré final

Madagascar aura quatre joueurs en demi-finales ce jour à Petit-Camp. L’affiche Toky Ranaivo – Luka Petrovic sera à suivre de près.

Une belle aventure mauricien­ne. C’est ce qu’on peut dire du parcours de Toky Ranaivo, engagé au tournoi ITF U18 Mauritius Open du circuit mondial des juniors qui se poursuit sur les courts du Tennis Club de Petit Camp à Phoenix.

Ce pensionnaire du Centre d’entraînement de la Fédération internationale de tennis de Casablanca, s’est montré intraitable hier, durant le quart de finale qui l’a opposé au Français Ivan Trevisiol en deux sets serrés (7/5, 6/4).

Ce jour, il défiera le Britan­nique Luka Petrovic, gagnant du Philippin Jose Antonio Tria en trois sets 6/2, 6/2. La rencontre s’annonce très intéressante car, durant le Mada­gascar Open Juniors, Toky Ranaivo aurait pu jouer contre cet adversaire.

Malheureusement, il a perdu en quarts de finale contre le Tchèque Jiri Krouzek. Le Britannique est sorti grand gagnant de ce tournoi qui s’est joué au Club olympique de Tananarive, du 25 au 29 juin.

Retrouver Toky Ranaivo contre Luka Petrovic pour une place en finale reste l’une des rencontres phares de la journée d’aujourd’hui. Dans l’autre demi-finale, on aura l’affiche entre le Polonais Piotr Pawlak et l’Américain Nikhil Niranjan.

Chez les filles, Finaritra Andriamadison et Narindra Ranaivo ont respectivement perdu contre la Zimbab­wéenne Rufaro Magarira (1/6, 2/6) et la Sud-africaine Tasmin Hart (4/6, 3/6). Si Finaritra est passée un peu à côté de son match comme en témoigne le score, Narindra, malgré une douleur à la cuisse, a cependant pu batailler un peu plus.

Dans l’épreuve du double, Finaritra Andriamadison et Maholy Razakaniaina sont à féliciter. Loin d’être favorites, elles ont arraché une place en demi-finale en battant les Sud-africaines Naledi Manuybe et Georhia Hosking (3/6, 6/4, 10/5).

Elles joueront ce jour contre Rufaro Magarira et Narindra Ranaivo qui se sont imposées devant les Indiennes Malikaa Marathe et Shanyah Naik en deux sets 7/5 6/4