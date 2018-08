Musique rock – Apost se refait une jeunesse avec deux projets d’albums

Sans aucun doute, l’un des piliers du heavy metal malgache, avec plus de trois décennies de carrière au compteur. Le groupe Apost ne s’endort définitivement jamais sur ses lauriers, car même s’il se fait rare au-devant de la scène ces derniers temps, c’est ni plus ni moins que pour revenir avec plus d’entrain et de dynamisme. Toujours aussi charismatique et électrisant donc, le groupe est fin prêt à reconquérir le public metalleux à travers deux projets qu’il prévoit de présenter d’ici la fin de l’année.

Avec l’infatigable Abasse au chant, Fortunat à la basse, Rindra à la batterie et un nouveau membre en surprise à la guitare, Apost peaufine actuellement son cinquième album en studio. « Il s’agit là d’un album qui nous tient particulièrement à cœur. Un projet que l’on peaufine aux côtés d’un autre album, mais aussi d’un nouveau groupe qui promet tout aussi bien de transcender également nos fans », affirme Abasse.

Deux nouveautés pour le prix d’un donc, la joyeuse bande de rockeurs à laquelle se rajoute Karim à la guitare également, que les inconditionnels de Apost reconnaissent parfaitement, se redécouvriront aussi par le biais du nouveau groupe Hell’s Rush. Apres « Didy folo », « Apostoly », « Mistery » et « Mipoitra avy lava » donc, un nouvel album qui rentre dans la continuité des albums de Apost qui se trame actuellement en studio. Plus orienté rock mélancolique et un brin poétique, Hell’s Rush promet de surprendre les fans du groupe. Du bon vieux heavy metal engagé de Apost au rock mélancolique de Hell’s Rush, la bande à Abasse réserve de belles surprises au public. Pour ce faire, Apost prépare alors un grand concert d’ici la fin de l’année pour présenter ces nouveaux projets.