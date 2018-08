Hôpital Befelatanana – Fermeture temporaire du service des urgences

Dans le cadre des travaux d’extension du service des urgences de l’hôpital Befelatànana, le responsable de l’hôpital suspend momentanément le fonctionnement de ce service.

Organisation temporaire. Le service des urgences du centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatànana (CHU JRB) sera fermé, temporairement. L’actuel bâtiment sera réhabilité pour être à la hauteur du nouveau bâtiment dont les travaux de finition sont en cours. « Le bâtiment sera repeint et une partie des mûrs sera démolie. Il est impossible d’accueillir des malades dans ces conditions. Vaut mieux, ainsi, vider le service», lance le professeur Mamy Randria, directeur de l’établissement, hier. Cette fermeture est effective à compter de ce jour, jusqu’au 6 septembre.

Les activités du service ne seront pas, toutefois, totalement suspendues dans cet hôpital. Il y aura des activités minimales, durant ces huit jours. Une tente sera érigée dans sa cour, pour trier les malades à leur arrivée. « Nous orienterons les malades, selon les cas », précise le Dr Rasolofo-hanitrininosy, chef de service adjoint. Par ailleurs, le service réanimation pourra toujours accueillir l’hospitalisation des personnes comateuses et de celles dont le pronostic vital est mis en jeu. Mais sa capacité d’accueil est limitée. Ses dix-huit lits sont tous occupés, actuellement, alors que plus de quatre vingt personnes passent dans ce service, chaque jour, et certains d’entre elles nécessitent une hospitalisation en’urgence ou en réanimation.

Hôpital non fermé

Pour éviter que des malades fassent le va-et-vient d’un hôpital à un autre, le directeur de l’hôpital invite les patients à joindre tout de suite les services des urgences des autres hôpitaux publics à Antananarivo. Par exemple, les malades autour des 67 Ha, Ambohimanarina, Itaosy, Ankorondrano peuvent aller au CHU Andohatapenaka. Le CHU Anosiala est très pratique pour ceux habitant aux environs d’Ivato, Ambohidratrimo ou encore Talatamaty. Les services des urgences et de réanimation médicale du CHU Joseph Ravoahangy Andria-navalona (CHU JRA) à Ampefi-loha sont aussi disponibles pour recevoir des malades, mais leur capacité d’accueil est aussi limitée. Déjà, tous les jours, le service des urgences du CHU JRA prend en charge jusqu’à cent vingt patients.

Toutefois, cette fermeture temporaire du service des urgences au CHU JRB et la restriction des capacités d’accueil des urgences des autres hôpitaux ne devront pas inquiéter. «Entre collègues, nous avons déjà établi une organisation. Nous pouvons effectuer les premiers soins et orienter les malades selon la disponibilité des places, » souligne le professeur Nicole Rakotoarison, chef de service des urgences au CHU JRA.

Le professeur Mamy Randria a insisté sur l’ouverture de l’hôpital. « C’est le service des urgences qui est fermé. L’admission dans les autres services se poursuit à Befelatànana», conclut-il.



Une trentaine de lits disponibles

Une trentaine de lits sera disponible lorsque ce nouveau bâtiment du service des urgences sera opérationnel. La réanimation disposera de dix-sept lits oxygénés, avec une pousse seringue et un monitoring chacun. Trois de ces lits seront payants, pour ceux qui souhaitent avoir de l’intimité. Treize lits seront dédiés à l’hospitalisation des urgences. Cinq lits seront dédiés à l’observation des malades. Le nouveau bâtiment du service des urgences du CHU JRB devrait être fonctionnel, d’ici peu.