Startup dating – Le numérique incontournable

Devenu incontournable, le rendez-vous « Startup Dating » a démontré l’intérêt des jeunes entrepreneurs pour la technologie.

Innovation. C’est à travers cette ligne de conduite que s’est déroulée le « Startup dating » de l’agence Mercatis and Co, vendredi, à l’hôtel Colbert. L’évènement, qui en est à sa neuvième édition, a pour objectif de servir de plateforme de rencontre entre les jeunes porteurs de projets avec les potentiels investisseurs, communément appelés dans le milieu comme étant les business angels. Ces derniers qui, pour cette dernière édition du Startup Dating, ont pu constater de visu le potentiel des jeunes startupeurs qui ont fait de la nouvelle technologie leur cheval de bataille.

Essentiellement axée sur la thématique technologique, cette troisième édition a pu rassembler plus d’une centaine de startups baignant surtout dans les métiers du web. Un domaine d’innovation qui intéresse de plus en plus les investisseurs à l’instar d’Axian. Le groupe qui, pour la soirée, a eu l’occasion d’exposer ses offres de soutien à ces jeunes entrepreneurs du web. Notam­ment avec les programmes de coaching disponible avec l’Axian Training Center ainsi que le renforcement du réseautage des jeunes entrepreneurs grâce à la plateforme de mise en relation du groupe.

Originalité

Ainsi, les quelques centaines de participants à la soirée ont pu échanger avec les représentants du groupe pour d’éventuelles propositions de partenariat.

De l’autre côté, les trois startups sélectionnés pour assurer la première partie de la soirée avec les pitch (petite présentation) ont

tous rivalisé en termes d’originalité. « Startup Madagascar » propose des offres de soutien financier et techniques aux autres jeunes porteurs de projet.

« Cube Media » qui se donne pour objectif la promotion et la valorisation de la technologie à Madagascar.

Et enfin « NITE » ou New Information Techno­logy Engineering souhaite démocratiser l’utilisation des applications mobile

au plus grand nombre. Ces trois projets véhiculent chacun le principe de gratuité pour leurs publics cibles, « une stratégie qui a pour objectif de briguer la place de leader en développement d’application mobile à Mada­gascar », explique Fenosoa Razafi­mambim­bilaza, membre de l’équipe de NITE.

Pour ce qui est de la deuxième partie de la soirée, le concept standard du speed dating a été repris afin de renforcer les échanges, les partages ainsi que le réseautage entre les investisseurs et les porteurs de projets.

« Nous nous efforçons toujours de parfaire le concept afin de créer de réelles opportunités d’investissement pour les startups malgaches », souligne Mino Andriamijoro de Mercatis&Co en concluant que « la prochaine édition se tiendra dans deux mois et abordera le thème de l’agri-business, un secteur porteur dans le pays ».