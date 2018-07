Lutte contre la peste – La campagne de dératisation en retard

La campagne de dératisation et de désinsectisation devait se dérouler en cette intersaison mais faute de moyens financiers, surtout de la part des partenaires, elle a pris du retard. « Nous réunissons encore le fonds avec les différents partenaires financiers car il faut beaucoup de financements. Le but est d’éradiquer les puces dans chaque foyer avec des insecticides et ainsi tuer les rats. C’est similaire à l’action que le ministère de la Santé a entreprise l’année dernière », affirme un responsable auprès du service de la veille sanitaire et de surveillance épidémiologique.

Les zones pesteuses ont été déjà équipées de matériel pour signaler des cas de peste mais aussi pour éviter la prolifération des rats. Les formations à l’usage des tablettes pour la surveillance maladie puis l’usage des boîtes de carteman ont été menés. Cela concerne surtout le triangle pesteux dont Mandritsara et Vavatenina et les parties Nord de l’Ile. Il n’y a que le plan d’attaque qui est mis en place depuis un mois. Le numéro vert 910 sera de nouveau disponible pour signaler des cas douteux.