Education – Le report des examens réclamé

Les parents sont soucieux des examens de leurs enfants. Les enseignants s’en lavent les mains quant aux résultats scolaires si les examens ne sont pas différés.

Environ une centaine de parents sont venus assister à la revendication des enseignants, samedi, au lycée moderne d’Ampefiloha. Ils réclament aussi un report des examens officiels. « J’ai un enfant qui doit passer le baccalauréat cette année. Vu les circonstances, il n’est pas obligatoire que les examens se déroulent aux dates convenues. Il faut souligner que les écoles privées ont toujours ouvert leurs portes et leurs élèves ont plus de chance. Mais quel diplôme délivrera-t-on aux enfants après trois mois de cours vaqués ? »

Poursuivant leurs protestations face à l’annonce des dates des examens officiels et à la réaction des

enseignants, les parents revendiquent trois mois de rattra­page des cours pour combler les trois mois de manifestation. Car pour eux, si les enseignants réclament un mois de report d’examen, c’est insuffisant parce que les enfants ont oublié beaucoup trop de choses en trois mois. « Il faut que les enseignants fassent un accord avec le ministère de l’Éducation nationale pour décider des dates des examens », affirme Herizo Rakotoarison, parent d’élève.

Convaincus

Pourtant, le ministère de l’Éducation nationale veut maintenir les dates annoncées pour les examens officiels : le 14 août pour le premier examen, le CEPE, suivi des épreuves du BEPC qui se dérouleront du 3 au 7 septembre.

Certains parents sont convaincus de la légitimité des revendications des enseignants après cette rencontre. « Il est juste que les enseignants réclament 500 000 ariary d’indemnités. De notre temps. Ils n’ont plus la possibilité de se concentrer sur leur travail car ils doivent aussi penser à la survie de leur famille. Ils s’adonnent à leur travail pour que leurs élèves réussissent leurs études. En tant qu’être humain, je défends leur cause », assure Herizo Rakotoarison en tant que représentant des parents.

Pourtant, d’autres ont marmonné que les enseignants sachant déjà que les indemnités qu’ils recevaient étaient insuffisantes, « auraient dû lutter depuis longtemps ». Les syndicats des enseignants ont souligné qu’aucun décret n’est jusqu’ici publié et d’ailleurs, la convention signée entre les syndicats et les responsables ministériels n’a pas de valeur juridique. « Aucune assurance nous est donnée que nous toucherons les indemnités promises. Et en fait, il n’y a aucun accord entre les syndicats des enseignants », souligne Lovanirina Vololoniaina, vice-présidente des Syndicats des fonctionnaires de l’éducation de Madagascar.