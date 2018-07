CCESCA – Erick Manana & Lokanga Kölon Quartet séduit

Le charme a opéré. La formation Erick Manana & Lokanga Kölon Quartet a conquis le public en deux concerts inédits.

Le double show fixé dans la soirée du 27 et l’après-midi du 28 juillet à Antanimena a obtenu une double réussite. Les acteurs et les spectateurs ont vécu une parfaite communion durant ce concert expérimental qui restera longtemps gravé dans les mémoires de nombreux mélomanes. Bonne opération pour le label Ny Taniko production qui a proposé cette affiche alléchante. À deux reprises, la grande salle du Centre culturel de l’École Sacré cœur d’Antanimena ou Ccesca a servi de lieu privilégié pour les amoureux de bonne musique. Elle a été parfaitement assurée par cinq artistes de renom, en l’occurrence Erick-Manana (chant, guitare) et les quatre musiciennes allemandes de Lokanga Kölon Quartet, composées de la fondatrice Jenny Fürh (chant, violon, flûte, valiha), Miriam Jormes (violon alto), Katharina Hoffmann (violoncelle) et Katharina Strein (contrebasse).

La création de cette jeune formation, inspirée par la musique classique en général et le jazz en particulier ainsi que la maîtrise parfaite de la musique malgache, est à l’issue du projet Ny Hirako, conçu et élaboré par Erick Manana lui-même. Dans l’ensemble, beaucoup de ressemblances dans le déroulement des deux concerts et un léger changement au niveau du répertoire. Trois parties distinctes avec Erick Manana en solo avec des extraits de Razilinah pour le démarrage enchaîné par un superbe duo avec sa partenaire Jenny Fürh qui a prouvé sa maîtrise totale de la chanson malgache tant au niveau vocal qu’instrumental et la participation de Lokanga Kölon Quartet pour la clôture.

Symphonique

La déclaration d’une grande admiratrice d’Erick Manana, fière d’assister à ce rendez-vous incontournable: «Je suis venue avec Rolland, un résident de Strasbourg, un grand fan aussi du chanteur-guitariste. J’ai toujours répondu présente à chaque concert de cet artiste dont les chansons vont droit au cœur et à l’esprit. Cette fois-ci, il n’est pas question pour nous deux de le rater et nous voila comblés et ravis». Bien armé de sa voix et de sa guitare, son instrument de prédilection, Erick Manana et son remarquable doigté s’est encore une fois révélé en un véritable maestro. Chaque morceau proposé est suivi de forts applaudissements et souvent d’une reprise en chœur du public. Sa magnifique prestation avec Jenny Fürh a été un véritable délice musical. La superbe contribution de Pasy à la valiha et chœur, Charles aux congas et Donné de Randria Zanany Ernest aux tambours, percussions et chœur ont apporté de la satisfaction pour les tympans. La version symphonique de Lokanga Kölon Quartet a fasciné et séduit. La présence de Manou, la fille d’Erick Manana et les frères Samy, Benny et Bebey en guest surprises a émerveillé à travers Laka nitana, Ny efitrao, Tsy ferana, Ilay akanjo, Zakeliny, Revi revi, Hira hira.

Jean Paul Lucien