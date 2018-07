Athlétisme – Championnat de Madagascar – La ligue d’Analamanga confirme

Les athlètes d’Analamanga dominent les championnats nationaux seniors. Cosfa a été le meilleur club en remportant vingt trois médailles.

Les athlètes de la ligue d’Anala­manga ont confirmé leur suprématie lors des championnats de Madagascar toutes catégories, ce week-end au stade d’Alarobia. Cette ligue termine en tête du classement final avec cinquante médailles dont dix-sept d’or, dix-sept d’argent et seize de bronze. Loin derrière, la ligue du Sud Ouest occupe la deuxième place, avec dix-sept médailles dont sept en or, six en argent et quatre en bronze. Et Atsinanana se trouve en troisième position en arrachant quatre ors, trois argents et un bronze. Cosfa a été le meilleur club du championnat en remportant en tout vingt trois médailles dont dix d’or, huit d’argent et cinq de bronze. Le champion national du 400 m (47’’4), Damien Razanandrafomba de Cospn a été élu meilleur athlète tandis que le trophée pour les dames a été attribué à Olga Razanamalala du club Taf Analamanga, championne du 400 m (54’’2). Les militaires ont surtout brillé en décrochant le titre du relais 4×100 m. La formation de Tommy, Blanc, Stenny et Safidy a parcouru le tour de piste en 40’’7. La sélection du Sud-Ouest finit en deuxième position (43’’0) et l’Ascut complète le podium (43’’2).

Les meilleurs au NigeriaTaf, deuxième meilleur club du championnat a ravi pour sa part l’or du 4×100 m chez les dames avec au chrono 47’’7. Ce club d’Anala­manga a aligné Émilie, Mirose, Zo et Olga. L’équipe du Sud-Ouest et l’Ascut Atsinanana se trouvent respectivement à la deuxième et à la troisième place. Le titre du relais 4 x 400 hommes revient à l’équipe du Cospn composée de Tsila, Philippe, Ernest et Damien (3’19’’7) et celui dames remporté par la formation du Sud-Ouest constituée par Estella, Cyntia, Nirina et Fanjaliana. Rideau sur les championnats nationaux version 2018. Deux athlètes du pays se sont envolés, hier, pour défendre les couleurs nationales aux championnats d’Afrique à Asaba Nigéria du 1er au 5 août. L’expatrié, Rija Vatomanga Gardiner, meilleur athlète junior prendra le départ du 400 m plat tandis qu’Olga Razalamanaga, meilleure athlète du championnat seniors disputera pour sa part l’épreuve du 400 m haies. Quant aux prochaines activités locales, le championnat de Madagascar de semi-marathon se tiendra à Mahajanga début septembre et le marathon international de Tananarive est programmé le 21 octobre.

Tableau des médailles

Rang- Ligues Or Argent ronze Totaux

1-Analamanga 17 17 16 50

2-Sud Ouest 7 6 4 17

3-Atsinanana 4 3 1 8

4-Haute Matsiatra 2 1 1 4

5-Boeny 2 0 1 3

6-Alaotra Mangoro 1 3 1 5

7-Itasy 1 2 0 3

8-Bongolava 1 0 3 4

9-Diana 0 2 1 3

10-Vakinankaratra 0 1 4 5