L’équipe masculine malgache termine deuxième et se qualifie pour la phase finale de l’Afrobasket 3×3 à Lomé. Les filles, quant à elles, finissent quatrième et ratent de peu leur ticket.

L’ambiance et le spectacle étaient au rendez-vous au palais des Sports Mahamasina. Les quatre équipes masculines et trois féminines qualifiées pour la phase finale de la Coupe d’Afrique de basketball 3×3 zone Est sont connues.

L’équipe masculine a validé son ticket pour Togo tandis que les filles ont raté la troisième place décisive. Chez les hommes, l’Égypte termine en tête du classement final devant Mada­gascar. Et la République démocratique de Congo complète le podium.

Ces trois pays ont remporté quatre victoires chacun et ont encaissé une défaite. Avantagés en goal différence, les Pharaons ont devancé le pays organisateur et la RD Congo. La bande à Elly a battu au bout du suspense les Égyptiens lors du dernier match d’hier soir sur un score serré de 21 à 20. À cinq minutes de la rencontre, les Malgaches ont mené 10 à 8.

L’équipe de Sabbagh a ensuite égalisé à 12 partout puis 15 partout à trois minutes de la fin. Le shooter égyptien, Leathy ainsi que Ramy n’ont raté par la suite leurs lancers francs et ont mené 20 à 18 à deux minutes du coup d sifflet final. À une minute trente de la fin, après quatre tentatives dans les six mètres, Elly a finalement marqué son tir à deux points en or. Avant cette victoire face à l’Egypte, Madagascar a battu l’Ouganda par 15 à 11.

Et lors de la première journée du samedi, la Grande île a défait la Tanzanie sur un score fleuve de 21 à 1, et les Seychelles par 21 à 9 après la défaite d’entrée contre la RD Congo sur le score de 15 à 20 alors que les Malgaches ont déjà mené 7 à 0. «La RDC était le pays qui nous a compliqué le plus la tâche. Nous n’avions pas su bien gérer ce premier match», reconnaît Fabrice Mandimbison.

«Les joueurs ont bien appliqué les consignes. Ils étaient concentrés et ont été efficaces en défense», a souligné Jean de Dieu Randrianarivelo à l’issue de ce tournoi qualificatif.

Doublé égyptien

«Il y aura un autre regroupement en vue de la phase finale de l’Afrobasket au Togo. Je vais encore négocier le cas de Kakay qui a été pénalisé par le règlement et n’a pas pu jouer cette phase qualificative», a mentionné le président de la fédération malgache de basketball, Jean Michel Ramaroson. L’Ouganda boucle la liste de quatre pays qualifiés à la phase finale à Lomé du 9 au 11 novembre.

L’équipe féminine de l’Égyp­te s’est imposée sans trop de difficulté devant celle de la RD Congo en finale sur le score de 21 à 14. Les Égyptiennes ont opté pour un jeu rapide. Les Soraya Mohamed et Hala Elsharawy ont réussi, presque à cent pour cent, leurs tirs à deux points.

L’Ouganda complète le podium en écartant la bande à Jocelyne sur le score de 12 à 14 en match de classement. Blessée au genou droit, Zosy, pièce maîtresse de la sélection malgache, n’a presque plus joué les deux derniers matches. L’Ouganda est donc le troisième pays qualifié pour la phase finale chez les dames. En demi-finale, Mada­gascar s’est incliné sur le score large de 9 à 22 devant l’Égypte.

En match de groupe, la Grande île s’est imposée 9 à 8 contre l’Egypte et 19 à 9 face à l’Ouganda. Comme les garçons, les filles se sont, elles aussi, inclinées d’entrée devant les Congolaises par 9 à 15. Le champion d’Afrique du shoot contest a confirmé son titre en remportant le trophée hier.

Du côté des dames, le trophée a été attribué à l’Égyp­tienne Soraya Mohamed. L’équipe masculine malgache aura encore plus de trois mois pour se préparer à la phase finale de l’Afrobasket 3×3.