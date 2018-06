Tennis – ITF Circuit U18 Madagascar open juniors – La palme à Radilofe et Petrovic

Sariaka Radilofe et le Britannique Luka Petrovic ont remporté le Madagascar Open Juniors. Des victoires méritées pour ces deux joueurs.

Une grande première. Pour sa dernière année chez les U18, Sariaka Radilofe est parvenue à gagner son tout premier tournoi du circuit mondial des juniors.

Un sacre au Madagascar Open Juniors grade 5 qu’elle a obtenu à domicile hier sur le court numéro deux du Club Olympique de Tanana­rive (COT). Elle s’est imposée devant sa compatriote Tsantaniony Iariniaina en trois sets (0/6, 6/2, 6/2).

Expéditive durant le premier set, cette dernière a un peu lâché du lest durant le second et le dernier set. Le premier jeu de ce dernier set a été très disputé et a duré plus de huit minutes. Un jeu décisif que Sariaka a pu gagner et la suite a été plus facile.

« Tsantaniony a très bien joué au premier set et de mon coté, la balle ne partait pas bien de ma raquette. Physiquement j’étais diminuée car j’ai fait trois matches de plus que Tsantaniony durant tout le tournoi. Après, j’ai pu mieux jouer mais c’était le premier jeu du dernier set qui a été capital. J’ai gagné mon premier tournoi international U18, et je suis contente d’avoir réalisé cette performance. Cette victoire me met en confiance avant la tenue des Jeux africains de la jeunesse qui se dérouleront prochainement à Alger d’ici quelques semaines », s’enthousiasme la championne du tournoi Sariaka Radilofe.

Marathon

Chez les garçons, après un match marathon qui a duré trois heures et quinze minutes, la victoire est revenue finalement au Britannique Luka Petrovic qui a pris le dessus sur le Tchèque Jiri Krouzek 6/7, 7/6, 6/3. Menant 7/6 puis 5/4 et 40/15, Jiri Krouzek a obtenu deux balles de match mais n’a pas pu conclure. « C’était une belle expérience de jouer à Madagascar, et surtout d’avoir gagné en sauvant deux balles de match », assène le vainqueur Luka Petrovic.

Rideau donc pour ce Madagascar Open Juniors grade 5. La Fédération malgache de tennis a relancé la fédération internationale de tennis pour l’octroi de ce même type de tournoi, mais qui durera deux étapes pour la saison 2019. Coté résultats, les Malgaches se sont plutôt bien comportés avec trois titres (simple filles, double filles, double garçons).

« Je remercie nos sponsors qui ont bien voulu nous aider à préparer au mieux le tournoi. Je cite ici Orange Madagascar et le Club olympique de Tananarive. Je remercie aussi toute l’équipe fédérale pour les efforts qu’elle a pu fournir tout au long du tournoi et même bien avant. Pour une première expérience, je suis très satisfait de ce qu’on a pu proposer en termes d’organisation et de niveau. On espère beaucoup plus de participation au niveau des pays étrangers pour les tournois internationaux pour l’année 2019 », rappelle Stéphane Rakoton­­drainibe, président de la fédération malagasy de tennis.