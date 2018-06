Santé – Les Réunionnais favorables au don du rein

Ces derniers mois, les familles réunionnaises sont plus enclines au prélèvement de rein sur leur défunt. Mais la tendance reste fragile et les besoins sans cesse croissants.

C’est un sujet délicat, presque tabou. Il s’agit de dire à ses proches si l’on est prêt, en cas de décès, à ce qu’on prélève ses reins pour les transplanter sur des personnes dialysées. «La question arrive généralement au pire des moments, quand la famille subit un décès. C’est pour ça qu’il faut dire de son vivant si on est pour ou contre. Quand elles sont au courant, les familles sont soulagées de pouvoir répondre à cette question», explique le docteur Pierre-Marie Cresta, de l’Agence de biomédecine de l’océan Indien.

La Réunion est habituellement peu disposée à autoriser ce type d’opération. Sur les deux dernières années, le taux d’opposition a été de 55 % contre 34 % au niveau national. La tendance s’est inversée en 2018 sans que l’on sache vraiment pourquoi, avec un taux d’opposition d’environ 30 % au premier semestre. «Il y a peut-être une confiance qui s’installe envers l’institution de santé», analyse le docteur Pierre Genevey, médecin responsable de la coordination des prélèvements et greffes à Saint-Pierre.

Perte de confiance

La journée nationale de réflexion sur le don d’organe organisée dans plusieurs établissements, doit permettre de sensibiliser à cette question.

En 2010, après plusieurs incidents, la greffe rénale avait été suspendue dans le département. Elle avait repris dès la fin 2011. Depuis, le nombre de greffe a stagné à une vingtaine d’opérations annuelles. L’an dernier, ce chiffre a grimpé à 31. Il devrait être encore plus élevé cette année : avant-hier, la vingt septième greffe de l’année a été réalisée.

«Dès qu’on parle négativement de l’hôpital, même si les greffes ne sont pas concernées, on constate une influence négative sur la position des familles», regrette le docteur Pierre-Marie Cresta. «Toute perte de confiance envers l’hôpital peut influencer les proches», confirme Agnès Lorion, infirmière à la coordination des prélèvements et greffes de Saint-Pierre.

Les prélèvements de reins se font uniquement sur des personnes en état de mort encéphalique. C’est-à-dire que leur cerveau ne fonctionne plus. Cela concerne uniquement les décès en service de réanimation de l’hôpital. Soit environ 1 % des décès. C’est peu. S’ajoutent à ça les craintes des familles. «Il ne s’agit pas d’une question culturelle. Les familles ont simplement besoin d’être rassurées. Elles veulent savoir comment va leur être rendu leur défunt, si elles vont pouvoir organiser la veillée funéraire !», explique le docteur Pierre Genevey. «Il y a

toujours un fond animiste à La Réunion. L’idée de dispersion du corps est difficile à accepter. Mais le prélèvement se déroule dans les mêmes conditions qu’une intervention chirurgicale réalisée sur une personne vivante», détaille le docteur Pierre-Marie Cresta.

© JIR