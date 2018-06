Grève des enseignants – Des négociations en vue

Le Premier ministre Christian Ntsay recevra les syndicats des enseignants, lundi. Ces derniers attendent beaucoup de cette rencontre.

Les revendications des ensei­gnants près du bout du tunnel? Ils misent beaucoup sur la rencontre de leurs représentants et du ministre de l’Éducation nationale, Gatien Horace, avec le chef du gouvernement Christian Ntsay, au palais de l’État à Mahazo­arivo, lundi. Ils discuteront des revendications des enseignants des établissements scolaires publics, après l’échec des négociations au niveau du ministère des Finances et du budget.

«La feuille de route de sortie de crise n’est plus blanche. Il y a des propositions que nous allons soumettre à la Primature», souligne Louise Gabrielle Esther Rabia, chef de la Zone d’administration pédagogique (ZAP) Bealanana et membre du syndicat des enseignants malgaches (SEMPAMA) Nosy. C’était au ministère de l’Éducation nationale à Anosy, hier, après la rencontre des représentants des syndicalistes provenant des vingt-deux régions avec Gatien Horace.

Les détails de ces propositions n’ont pas été révélés. Ces enseignants des écoles publiques ont juste mentionné : «cela nous convient s’il y a une lettre officielle, à l’issue de cette rencontre avec le Premier ministre, qui indiquera qu’on va nous accorder les 100 000 ariary que nous réclamons», reprend Louise Gabrielle Esther Rabia. La somme de 100 000 ariary serait le montant minimum des indemnités qu’ils accepteraient, s’ils ont revendiqué 400 000 ariary pour les indemnités de craie, de logement, de risque et d’éloignement. En tout cas, ces indemnités ne sont pas inscrites dans la loi de finances rectificative.

Décisif

Lundi pourrait être un jour décisif pour l’enseignement dans les établissements scolaires publics. Les grévistes pourraient décider de reprendre leur enseignement ou de poursuivre les manifestations, au risque d’aboutir à une année blanche.

« Tout dépendra des négociations avec le Premier ministre. S’il décide de prendre des décisions à notre avantage, nous allons accomplir en bonne et due forme notre mission », lance Soalehy, enseignant syndicaliste de la direction régionale de l’Éducation nationale (DREN) de Diana.

Ces syndicalistes ont, également, touché mots aux requêtes de l’abrogation du staff du ministère par leurs pairs. « Les revendications syndicales ont pour seul objectif de réclamer les avantages des membres, et non, d’obtenir un poste», indiquent-ils.

La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CINDH) rappelle qu’il est de l’obligation de toutes les parties prenantes, de respecter le droit des enfants. « Tous, responsables politiques et administratifs de l’éducation, de même que les enseignants, devraient prendre conscience de ce fait : leur raison d’être est avant tout d’assurer le droit de tous les enfants malgaches à l’éducation. Le reste, comme l’amélioration continue des conditions matérielles du personnel enseignant, n’est que des moyens pour parvenir à faire de ce droit une réalité permanente ».