Formation – Ambatovy – Les Malgaches gagnent en expérience

Les experts étrangers laissent progressivement la place aux ouvriers spécia­lisés malgaches dans la société minière, suivant des principes bien définis.

Importance particulière accordée au volet formation. L’annonce a été effectuée lors d’une visite du centre de formation d’Ambatovy, hier à Toamasina. C’est à travers ce principe que la société minière projette d’avoir une main-d’œuvre qualifiée et plus efficace pour un meilleur rendement. Soixante-neuf formateurs, dont six expatriés seulement, ont reçu des certifications au centre de formation. Ces derniers assureront le transfert de compétence aux dix mille autres employés de la société en termes de leadership, de santé, de sécurité ainsi que de techniques diverses pour les formations spécialisées.

Ainsi, dans le but de préparer les techniciens à tous les risques et possibilités pouvant se produire sur le terrain en matière de sécurité et pour que ces nouveaux employés soient des plus productifs, Ambatovy renforce sa branche formation. Ceci notamment par rapport aux procédés de l’usine, ou encore les formations techniques de maintenance ou encore la manipulation des engins essentiels au bon déroulement des activités de la société. « La formation offre aux employés des moyens dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs par rapport à leurs postes respectifs au sein de la compagnie, mais elle contribue également à leur développement personnel tout en les motivant davantage », souligne un représentant de l’équipe de formation.

Des outils spécifiques sont mis à la disposition de certains employés ayant des tâches dites « critiques » pour que ces derniers puissent se familiariser plus facilement avec la réalité sur le terrain grâce à des simulateurs de haut niveau.

Spécialisation en ligne

Ainsi un simulateur de conduite ThoroughTec, équipé de la technologie Cybermine4, permet aux conducteurs d’engin de s’entraîner sans risque en ligne avant d’appréhender directement les machines sur les sites.

Une technologie qui permet ainsi aux opérateurs d’essayer des manœuvres difficiles à plusieurs reprises sur différents circuits de la mine d’Ambatovy, sans risque d’endommager les véhicules ou de mettre en danger la vie des autres.

« Une initiative qui réduit considérablement les risques d’incidents enregistrés sur le terrain », selon un instructeur.

Par ailleurs, dans cette même optique, des simulations de technique de soudages industriels sont appliquées dans le centre de formation ayant déjà validé l’aptitude d’une dizaine de soudeurs de titane certifiés. Des certifications qui témoignent du principe de transfert de compétence véhiculé par la société minière déjà composée presque exclusivement de techniciens malgaches.