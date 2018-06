ANTSIRANANA – Un nouveau pont d’accès au Bazary kely

La construction d’un pont en béton a fait le bonheur de tout un quartier d’Antsiranana. Les travaux ont été financés par une association française.

C’est la fin du cauchemar pour les habitants de Bazary kely, dans le secteur Bassin Lex, qui ne pataugeront plus dans la boue grâce à un pont en béton nouvellement construit, long de 9 m et large de 1.4 m.

« Depuis des lustres, les villageois et les passants, ainsi que le personnel de la Secren empruntent ce chemin qui mène au marché. Mais, ils rencontraient des difficultés pendant la saison pluvieuse », a indiqué la présidente du fokontany Bazary kely, Véronique Raveloson, lors de la cérémonie d’inauguration tant attendue d’hier.

Elle a ajouté que le passage engendrait, au fil des années, une grosse angoisse pour les riverains. La sécurité des enfants sur le trajet vers l’école et des personnes vulnérables n’était plus assurée. Un appel de détresse devant le danger a alors été lancé, mais rien n’a été fait.

Désormais, un vent nouveau souffle dans le quartier grâce à l’appui financier de l’association Pouce-Pouce, qui a son siège en Niort Deux-Sèvres en France, partenaire des projets de développement de la ville d’Antsiranana. En fait, l’association a entrepris la construction d’un pont à Bazary kely, dans la continuité de l’aménagement du lavoir Bassin Lex. Les travaux ont coûté au total 5 000 euros.

Projets

« Ce pont, qui assure le lien entre le marché et le lavoir, va apporter du confort et de la sécurité aux habitants, et améliorer ainsi leurs conditions de vie », a affirmé Christophe Lagrange, président de Pouce-Pouce.

Cette nouvelle infrastructure est le fruit d’une collaboration étroite, vieille de dix ans, avec la commune urbaine d’Antsiranana. Lors de son intervention, le maire Jean Luc Désiré Djaovojozara a mis un accent particulier sur l’implication de la commune dans les projets de développement.

Il a profité de l’occasion pour lancer la reconstruction complète du vieux marché de Bazary kely, laquelle débutera en août ou septembre prochain.

L’association Pouce-Pouce a initié 100 000 euros de travaux à Antsiranana en dix ans, dont vingt-sept bornes fontaines et quatre lavoirs. D’autres réalisations ont été faites, à savoir une poissonnerie et une boucherie au Bazary kely, ainsi que l’installation électrique et la plomberie au dispensaire de Tanambao. Sans oublier un terrain multisport, un bloc sanitaire et la réhabilitation de cinq salles de classe.