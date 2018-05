Vol à L’arraché – Sept mineurs cleptomanes internés à Anjanamasina

Lundi, un placement en centre de rééducation à Anjanamasina a été signifié aux sept détrousseurs, âgés de 13 à 17 ans par le parquet.

Menaçant la quiétude des citoyens, l’expansion de la déliquance des mineurs a pris une proportion alarmante. La preuve en est que sept mineurs, tous du quartier de Bemasoandro-Itaosy viennent d’être déférés au parquet, lundi et placés à Anjanamasina pour une rééducation.

Suite à un vol à l’arraché qu’ils ont commis la semaine passée, leur victime, une femme de 32 ans, a déposé une plainte au commissariat de la sécurité publique (CSP) d’Itaosy.

Selon elle, il était vers 20 heures quand une troupe de garçons l’a surprise et s’est emparée de son sac à main. Dans la foulée, la police a remonté la piste jusqu’à l’arrestation des auteurs, l’un après l’autre.

Samedi à l’aube, la première cible, âgée de 15 ans a été coincée dans les dédales du quartier de Bemasoandro. Mis en examen, il a cité six autres complices. Forts de ces renseignements, les limiers du CSP local ont réussi à attraper les six complices.

Soumis à interrogatoire, tous les sept ont reconnu avoir pris part à ce vol à la tire. D’après les informations policières, ce groupe d’ados turbulents a déjà fait plusieurs victimes noctambules à Itaosy Cité.

Accompagnement éducatif

Le placement sous mandat de dépôt des mineurs a connu une hausse ces derniers mois, a indiqué un responsable au centre de rééducation d’Anjanamasina.. « Certains mineurs sont restés des années chez nous et attendent leur jugement. En effet, ils ont été accompagnés en termes d’éducation afin de les réinsérer dans la société », a confié le même interlocuteur.

D’après les explications d’un juge des enfants, les mesures à prendre à l’égard des mineurs consistent à les protéger ou les rééduquer avant de punir. « C’est le droit à la protection », a-t-il souligné.

De son côté, un enquêteur près du service central de la police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) a précisé qu’après avoir été écroués, beaucoup d’entre ces adolescents recommencent dès la sortie. « Ils sont devenus des multirécidivistes et finissent parfois par commettre des actes criminels », a-t-il ajouté.

Hajatiana Léonard