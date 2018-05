Partenariat Public -Privé – Maximaliser les performances du secteur public

Mutualiser. Les programmes sectoriels en partenariat public-privé seront mieux assurés. L’Unité Partenariat Public-Privé (PPP) a été mise en place par décret en 2017 et est sous tutelle du ministère auprès de la présidence en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE) pour appuyer les ministères dans la conduite des processus de réalisation des divers contrats en partenariat public-privé. « Les contrats de PPP englobent souvent des conditionnalités relativement complexes d’octroi de financement. L’Unité PPP dispose des compétences techniques nécessaires pour accompagner les ministères et pour renforcer les capacités et le savoir-faire de l’État en matière d’exécution de programmes PPP ayant atteint le bouclage de financement », soutient le directeur général de l’Unité PPP, Christian Andriantiana Assomany.

L’Unité sert ainsi d’interface avec le ministère des Finances et du Budget (MFB) pour la préparation des

étapes menant au bouclage des contrats. Plus spécifiquement, l’entité appuie dans la sélection, l’identification, le choix de programmes PPP selon des grilles d’évaluation et de critères d’éligibilité de PPP, et l’exécution d’un projet bancable techniquement. « Nous sommes aujourd’hui dans une situation de déficit d’investissements fermes dans le pays, les PPP nous permettent d’y remédier par une injection structurant d’IDE et locaux. Nous n’avons pas d’autres choix que de nous tourner vers les PPP pour formaliser notre économie et structurer les investissements attendus. Les projets structurants sont prioritaires pour l’économie pour leurs impacts directs à effet d’entraînement du PIB national », explicite encore le directeur de l’Unité PPP.

Infrastructures

Le moindre détail des projets, tels son état bancable, structurant ou soutenable en finances publiques, douanières et fiscales est à étudier. Le projet doit, entre autres, être en mesure d’apporter un revenu en monnaie locale structurée pour être reconverti dans la monnaie d’emprunt généralement en devises étrangères. La concession des aéroports de Nosy Be et d’Ivato a été citée en exemple. Le contrat de mise en concession de ces deux principaux aéroports est le premier qui a été signé dans le contexte actuel avec plus de 200 millions d’investissements fermes, dont 70 % levés auprès de cinq établissements financiers de renommée internationale, dont IFC du Groupe de la Banque Mondiale, DBSA, PROPARCO, EAIF et la CA-CIB. « Le contrat est une référence sur le continent, car il regroupe à la fois un concepteur qui est la société Bouygues Bâtiment International, un constructeur national, Colas Madagascar S.A, un exploitant aéroportuaire, Aéroports de Paris International et un fonds d’investissement, et la société Ravinala Airports S.A », détaille encore le directeur Christian A. Assomany.

La redevance fixe forfaitaire de 3 millions d’euros par an, issue de la concession des deux aéroports va permettre alors, à l’Adema, d’investir et de se concen­trer sur les dix autres

aéroports nationaux. Le concessionnaire versera jusqu’à la moitié de ses bénéfices redistribuables à l’État, pendant la durée de concession.

Mirana Ihariliva