Football – COSAFA CUP – Les Barea concèdent le nul

Madagascar et les Seychelles se sont séparés sur un résultat de parité, hier en Afrique du Sud. La Grande île devra battre les Comores, jeudi, pour rallier les quarts de finale.

Pas de vainqueur entre Madagascar et les Seychelles. Les deux na­tions se sont neutralisées, hier soir, en Afrique du Sud, en clôture de la deuxième journée de la Cosafa Castle Cup.

Score final un but partout. Les Barea restent tout de même en tête du groupe A.

Par rapport au premier match de dimanche, le sélectionneur, Franklin Andriama­narivo, a aligné Lôlôdy d’entrée, aux côtés de son compère de chez Fosa Juniors Boeny, Baggio, dans l’entrejeu. Ainsi, le onze malgache était composé de Leda, Toby-Ando(c)-Johnny-Ronald, Lôlôdy-Baggio, Lalaina-Dax-Boura, Rojo. La Grande île a mis une vingtaine de minutes avant de trouver la faille dans la défense seychelloise.

L’ouverture du score est venue sur une frappe lointaine de Boura, qui a permis aux Barea de convertir leur domination (23e, 1-0). Loin d’abdiquer, les Seychel­les ont égalisé dix minutes plus tard. Grâce à une tête gagnante, Eric a remis les siens sur les bons rails (33e, 1-1). À la pause, les deux équipes étaient à égalité.

En deuxième mi-temps, le sélectionneur malgache a changé son fusil d’épaule. Il a notamment envoyé Angelo à la place de Rojo, en pointe.

Lalaina expulsé

Cependant, les changements effectués n’ont pas apporté l’effet escompté. Pire encore, la Grande île a été réduite à dix quand la tension est montée d’un cran, à un quart d’heure du coup de sifflet final, suite à l’expulsion de Lalaina.

Fort heureusement pour les Barea, leurs adversaires n’ont pas su profiter de leur supériorité numérique.

Dans l’autre match du groupe A, le Mozambique s’est bien repris. Et ce, en battant largement les Comores, trois buts à zéro. Les Comoriens ont d’ores et déjà perdu toute chance de rallier les quarts de finale, avec cette défaite.

À la fin de cette deuxième journée, Madagascar demeure en tête de la poule A, avec quatre points. Suivent le Mozambique et les Seychel­les, respectivement avec trois et deux unités. Les Comores (1 pt) ferment la marche. Jeudi, la Grande île tentera de valider son ticket pour la phase à élimination directe. Pour ce faire, il faudra battre les Comores.

