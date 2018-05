épices – La vanille risque l’interdiction d’exportation

Le site d’un commerçant canadien de vanille parle d’une possible interdiction d’exportation de la vanille malgache. Le ministère du Commerce dément.

Aust & Hach­mann Canada, l’un des principaux marchands de vanille du monde, dans sa mise à jour sur le marché mondial de la gousse, a publié, le 25 mai dernier, que Madagascar risque d’interdire l’exportation de vanille vu la dégringolade de la qualité et du prix de l’épice sur le marché international. « Nous croyons qu’il reste encore plusieurs centaines de tonnes de vanille invendues sur le terrain, dont la plupart est instable, trop humide et de mauvaise qualité », peut-on lire sur le site d’Aust &Hachmann Canada. La récolte précoce de vanille verte qui a miné la campagne de 2017 perdure encore, cette année, et « porte un coup dur à la réputation de la gousse malgache », décrit le site.

« Bien qu’il y eût une amélioration de la qualité en 2016, au fur et à mesure que la saison avançait, la qualité se dégradait considérablement, principalement à cause de la combinaison des gousses immatures et l’empaquetage sous vide de gousses insuffisamment séchées et mûries. Tant et aussi longtemps que les pratiques d’empaquetage sous vide de gousses insuffisamment séchées et mûries seront permises, la vanille de Mada­gascar ne retrouvera jamais sa qualité initiale », détaille le site web de la compagnie canadienne. Après une large description de la problématique de la qualité et en comparaison avec d’autres marchés potentiels comme l’Indonésie et Papouasie Nouvelle-Guinée, le site parle même du pire scénario. « Il y a des rumeurs qu’une interdiction totale d’exportation de la vanille sera en vigueur à partir du 30 juin, mais jusqu’à présent, nous n’avons rien vu d’officiel », se réserve toutefois le site de la compagnie.

Combat

Une information réfutée par Nourdine Chabani en personne, ministre du Commerce et de la consommation. « Il n’est pas question d’interdiction du tout. On parle plutôt de décalage de l’ouverture de la campagne pour cette année », a-t-il fait savoir.

La campagne commencera le 15 juillet, soit près de deux semaines après ce qui aurait dû être la date d’ouverture. Une décision servant de balise au risque de récolte de vanille verte. Les nombreuses interventions engagées depuis près de dix ans pour améliorer le devenir de la vanille, qui, normalement, doit maintenir sa qualité de leader en production et en qualité mondiale, ne cessent de se développer.

Tombo Tan Hun Man, président de la Plate-forme régionale de concertation et de pilotage de la filière vanille (PCRCP) dans la région Sava propose, entre autres, de supprimer les « cuts ». « Ces vanilles coupées, ne dépassant pas les 9 cm, ne devraient pas être exportées car incitent à la récolte de la vanille immature. Les voleurs sont impatients d’attendre la maturité en général car ils veulent avoir de l’argent rapide. La qualité coupée constitue une facilité pour eux », explique l’opérateur.

Il annonce toutefois que des mesures sont prises notamment avec le Groupement des planteurs et acheteurs de la Sava (GPAS) et les autorités pour améliorer la qualité à l’exportation de l’or vert. Des primes allant de 100 000 ar à 500 000 ariary sont offertes aux dénonciateurs de voleurs sur pieds ou ceux qui déplacent une seule tige de l’épice tant convoitée. L’enregistrement des stocks, le recensement des collecteurs et préparateurs de vanille ainsi que la sécurisation des plantes sont en cours afin de se préparer au mieux à la campagne 2018.

Mirana Ihariliva